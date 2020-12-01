Старт строительства Южной обводной дороги В Самаре запланирован на 2021 год

Начало первого этапа строительства Южной обводной дороги в Самаре запланирован на 2021 год. Об этом сообщается в "Проекте реестра расходных обязательств на 2021-2023 годы" на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

На возведение участка от ул. Молодогвардейской до ул. Самарской планируется потратить 116,6 млн рублей из средств Дорожного фонда.

Напомним, подрядчик, который разработает проектную документацию первого этапа строительства, был определен профильным ведомством еще в 2018 году. К настоящему времени АО "Институт проектирования транспортных сооружений" должно было завершить инженерно-геодезические изыскания, а также закончить разработку и экспертизу проектной документации.

Первые предложения по проектированию Южной обводной дороги, которая должна была пройти по берегу р. Самары от ул. Главной до ул. Авроры, были озвучены еще в 2011 году. Впоследствии в план предполагаемого строительства включили отрезок дороги, который должен был соединить Кировский и Южный мосты.

Предполагалось, что дорога будет проходить по Самарскому шоссе и набережной реки Самары, а также от Южного до Кировского моста. Объездная дорога для транзитного транспорта возьмет на себя нагрузку по потоку грузовых автомобилей.