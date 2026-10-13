На путепроводе в Волжском районе завершён первый этап капремонта

В Волжском районе завершён первый этап капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 17-м км трассы Самара — Большая Черниговка. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Старый мост полностью демонтирован, на его месте возведены четыре новые опоры. Это ключевой этап ремонта. На следующей неделе подрядчик приступит к монтажу 18 балок пролётного строения, после чего начнётся устройство монолитной плиты.
Путепровод связывает Волжский район с Самарой и выводит на дороги в сторону Новокуйбышевска, Оренбурга и Волгограда. Интенсивность движения здесь превышает 25 тысяч автомобилей в сутки.
На время ремонта движение закрыто. Объезд — через село Лопатино, а также по дорогам в сторону Новокуйбышевска и Оренбурга, сообщает пресс-служба регионального минтранспорта.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?