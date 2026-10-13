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Дорожное строительство Транспорт и связь

На путепроводе в Волжском районе завершён первый этап капремонта

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе завершён первый этап капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 17-м км трассы Самара — Большая Черниговка. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Старый мост полностью демонтирован, на его месте возведены четыре новые опоры. Это ключевой этап ремонта. На следующей неделе подрядчик приступит к монтажу 18 балок пролётного строения, после чего начнётся устройство монолитной плиты.

Путепровод связывает Волжский район с Самарой и выводит на дороги в сторону Новокуйбышевска, Оренбурга и Волгограда. Интенсивность движения здесь превышает 25 тысяч автомобилей в сутки.

На время ремонта движение закрыто. Объезд — через село Лопатино, а также по дорогам в сторону Новокуйбышевска и Оренбурга, сообщает пресс-служба регионального минтранспорта. 

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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