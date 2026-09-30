ФАС заподозрила 25 компаний в сговоре при экс-главе самарского минтранса

Федеральная антимонопольная служба России расследует дело о нарушении антимонопольного законодательства 25 дорожными компаниями в Самарской области и региональным минтрансом. Информация раскрыта в одном из арбитражных процессов, где двое из фигурантов дела безуспешно пытались оспорить его возбуждение.

Из данных, опубликованных в рамках арбитражного разбирательства, следует, что ФАС возбудила дело 8 июля 2025 г. на основе материалов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. И оно связано с уголовным делом о превышении полномочий, которое расследует СУ СК по Самарской области.

О "дорожном картеле" узнали в том числе из показаний бывшего главы управления строительства и реконструкции автомобильных дорог департамента автодорог минтранса региона Александра Николаева. Он заявил о существовании системы распределения госконтрактов на строительство дорог между ограниченным кругом подрядчиков. Кроме прочего, с рабочего компьютера Николаева были получены сведения о координации минтрансом подрядчиков при проведении закупок.

Интересно, что сам Николаев выслушал приговор в 2024 г. по обвинению в коррупции. Во время работы Николаева минтранс региона возглавлял Иван Пивкин, который тоже был осужден и сейчас хочет освободиться условно-досрочно.

В расследовании ФАС помимо минтранса фигурируют ДСК "Трансстрой", "Амонд", "БСК-Спб", "Гипрострой", "НПФ "XXI Век", "Автодоринжиниринг", "Автотранссервис", "Больверк", "КД ПМК", "Максат", "МЗС", "Самарастройальянс", "Стройсервис", "Такт", "Хрипунов и К", "ДСК "Автобан", "АВС", "ДСК Дортранс", "ДРСУ", "ПДС-Строй", "Стройблоктехнология", СК "Трансмост", "Дорисс", "ПСК" и "Куйбышевская дорожная ПМК".

"Также основаниями (возбуждения дела. - Прим. Волга Ньюс) были модель поведения подрядных организаций при участии в закупочных процедурах, которая привела к поддержанию цен закупочных процедур; использование подрядными организациями единой технической инфраструктуры; наличие договоров субподряда между подрядными организациями; осуществление подрядными организациями функций налоговых агентов в отношении одних лиц; наличие устойчивых финансовых взаимосвязей между подрядными организациями; наличие корпоративных связей между подрядными организациями", — следует из материалов арбитража.

Редакция Волга Ньюс направила запрос в ФАС, чтоб уточнить обстоятельства дела. В ведомстве сообщили, что усмотрена реализация антиконкурентного соглашения при проведении 247 закупочных процедур на строительство и ремонт автодорог в Самарской области.

Действия компаний и минтранса подпадают под статью п. 3 ст. 16 закона о защите конкуренции - раздел товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков).

Также в ФАС пояснили, что сейчас рассмотрение дела приостановлено в соответствии с частью 3 статьи 47 закона о защите конкуренции (рассмотрение ФАС или судом другого дела, имеющего значение для этого, либо проведение экспертизы).

В ведомстве добавили, что в случае установления вины участникам антиконкурентного соглашения грозит административная ответственность в соответствии со статьей 14.32 КоАП (штрафы, а может быть и дисквалификация).

Интересно, что представитель ПАО "Дорисс", которое упомянуто в "картеле", жаловалось на теперь уже бывшего министра Ивана Пивкина.