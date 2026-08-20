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Дорожное строительство Транспорт и связь

В с. Кулешовка завершается ремонт моста через реку Ветлянку

НЕФТЕГОРСК. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорском районе завершается ремонт моста через реку Ветлянку, расположенного на дороге "Самара — Оренбург" — Кулешовка. Объект приводят в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Мост находится в с. Кулешовка и имеет важное значение для жителей населенного пункта. Река Ветлянка "разрезает" село на две части, а искусственное сооружение является единственным связующим звеном между зоной жилой застройки и социальными учреждениями — администрацией, фельдшерско-акушерским пунктом, почтой и детским садом. Также мостовое сооружение входит в маршрут движения школьного автобуса.

Ремонт моста был начат в апреле 2026 года. Специалисты провели усиление насадок, отремонтировали балки с торцов и восстановили упорный брус. Также были смонтированы переходные зоны в местах примыкания моста к дорожному покрытию, которые позволяют транспорту плавно въезжать на мост, что напрямую влияет на безопасность движения.

В настоящее время готовность объекта составляет 98%. На мосту уже проведено устройство нового асфальтобетонного покрытия, в ближайшее время начнутся работы по нанесению разметки. Завершение всех работ планируется к 1 сентября, чтобы обеспечить свободный проезд по автодороге в новом учебном году.

Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", инициированному Президентом России Владимиром Путиным, будет отремонтировано 12 мостовых сооружений общей протяжённостью более 1000 погонных метров. Реализация национального проекта находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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