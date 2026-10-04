Самара приняла всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

В субботу, 3 октября, в Самаре в "МТЛ-Арене" прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет "Мемориал заслуженных спортсменов и тренеров СССР и России", сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Турнир прошел уже в седьмой раз, и в этом году впервые в статусе всероссийских соревнований. В нем приняли участие 152 спортсмена из регионов России и Казахстана. Участников приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Соревнования проводятся в рамках партпроекта "Выбор сильных" при поддержке Российского спортивного фонда.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?