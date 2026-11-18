По данным Авито Авто, за 10 месяцев 2026 года спрос на электромобили и гибриды с пробегом в Самарском регионе увеличился на 24,9% год к году. Средняя стоимость машины составила 4,1 млн рублей. Наиболее заметная динамика спроса зафиксирована у Tesla: жители Самарской области стали искать авто этой марки в 2,9 раза активнее. Высокие темпы роста также продемонстрировали Honda (+87,5%), Li Auto (+42,8%), Nissan (+33,3%) и Lexus (+33,2%).

"Рынок электромобилей и гибридов в России продолжает развиваться, причем положительная динамика наблюдается как в сегменте новых машин, так и среди автомобилей с пробегом. По нашим данным, в целом по России за десять месяцев 2026 года спрос на новые "зеленые" машины увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля в предложении превысила 5%, что вдвое больше, чем годом ранее", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

"По мере роста популярности новых электрокаров и гибридов, расширяется и их выбор на вторичном рынке: в целом по России предложение выросло на 18%. При этом экспансия "экологичных" авто, вероятно, продолжится. Этому способствует развитие инфраструктуры и аккумуляторных технологий, которое ведет к росту запаса хода — одной из ключевых характеристик таких машин", — добавляет эксперт.

Топ-10 самых популярных авто сегмента в регионе открывает Toyota Camry со средней стоимостью 4,1 млн рублей. За ней следуют Voyah Free (4,1 млн рублей), Nissan Leaf (1,1 млн рублей), Li Auto L7 (6 млн рублей) и Li Auto L9 (6,6 млн рублей). Далее список лидеров выглядит так: Toyota bZ3X (2,9 млн рублей), GAC S7 (5,1 млн рублей), Zeekr 001 (5,8 млн рублей), Toyota Prius (967 тыс. рублей) и Lexus RX (2,8 млн рублей).

Средняя стоимость ряда моделей за год снизилась более чем на 4%. Заметнее всего подешевели японские электромобили и гибриды. Так, Toyota Prius в среднем стала доступнее на 15,2% (цена упала до 967 тыс. рублей), Lexus RX потеряла 9% (до 2,8 млн рублей), а Nissan Note — 7,8% (до 1,3 млн рублей). В топ-5 также вошли Li Auto L7 (-5%, до 6 млн рублей) и Li Auto L9 (-4,8%, до 6,6 млн рублей).