По данным Авито Авто, за 10 месяцев 2026 года спрос на электромобили и гибриды с пробегом в Самарском регионе увеличился на 24,9% год к году. Средняя стоимость машины составила 4,1 млн рублей. Наиболее заметная динамика спроса зафиксирована у Tesla: жители Самарской области стали искать авто этой марки в 2,9 раза активнее. Высокие темпы роста также продемонстрировали Honda (+87,5%), Li Auto (+42,8%), Nissan (+33,3%) и Lexus (+33,2%).
"Рынок электромобилей и гибридов в России продолжает развиваться, причем положительная динамика наблюдается как в сегменте новых машин, так и среди автомобилей с пробегом. По нашим данным, в целом по России за десять месяцев 2026 года спрос на новые "зеленые" машины увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля в предложении превысила 5%, что вдвое больше, чем годом ранее", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
"По мере роста популярности новых электрокаров и гибридов, расширяется и их выбор на вторичном рынке: в целом по России предложение выросло на 18%. При этом экспансия "экологичных" авто, вероятно, продолжится. Этому способствует развитие инфраструктуры и аккумуляторных технологий, которое ведет к росту запаса хода — одной из ключевых характеристик таких машин", — добавляет эксперт.
Топ-10 самых популярных авто сегмента в регионе открывает Toyota Camry со средней стоимостью 4,1 млн рублей. За ней следуют Voyah Free (4,1 млн рублей), Nissan Leaf (1,1 млн рублей), Li Auto L7 (6 млн рублей) и Li Auto L9 (6,6 млн рублей). Далее список лидеров выглядит так: Toyota bZ3X (2,9 млн рублей), GAC S7 (5,1 млн рублей), Zeekr 001 (5,8 млн рублей), Toyota Prius (967 тыс. рублей) и Lexus RX (2,8 млн рублей).
Средняя стоимость ряда моделей за год снизилась более чем на 4%. Заметнее всего подешевели японские электромобили и гибриды. Так, Toyota Prius в среднем стала доступнее на 15,2% (цена упала до 967 тыс. рублей), Lexus RX потеряла 9% (до 2,8 млн рублей), а Nissan Note — 7,8% (до 1,3 млн рублей). В топ-5 также вошли Li Auto L7 (-5%, до 6 млн рублей) и Li Auto L9 (-4,8%, до 6,6 млн рублей).
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.