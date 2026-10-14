В Авито Авто назвали самые популярные автомобили с пробегом в Самарской области

По данным экспертов Авито Авто, самыми популярными автомобилями с пробегом в Самарской области в третьем квартале 2026 года стали три модели LADA: Granta, Priora и Kalina. Средняя стоимость автомобиля составила 1,2 млн рублей. При этом почти половина совокупной доли наиболее популярных марок в регионе пришлась на LADA (36,4%), Toyota (6%) и Kia (5,9%).

Среди российских машин верхние строчки рейтинга заняли LADA Granta (средняя стоимость 539 тыс. рублей), LADA Priora (279 тыс. рублей) и LADA Kalina (254 тыс. рублей). Из японских авто в лидеры попали три модели Toyota: Camry (2,1 млн рублей), RAV4 (2,4 млн рублей) и Land Cruiser Prado (4 млн рублей).

В свою очередь топ-3 корейских автомобилей составили Kia Rio (930 тыс. рублей), Hyundai Solaris (914 тыс. рублей) и Kia Sportage (1,7 млн рублей). Лидерами немецких моделей стали Volkswagen Polo (906 тыс. рублей), Volkswagen Tiguan (1,9 млн рублей) и Opel Astra (537 тыс. рублей).

Согласно данным Авито Авто, в III квартале 2026 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в регионе составила 1,2 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего снизились средние цены на марку Skoda (-9,4%, до 1,1 млн рублей). Следом идут Mitsubishi (-5,8%, до 1,1 млн рублей) и Chevrolet (-3,9%, до 578 тыс. рублей).

Если говорить об отдельных моделях, заметнее всего за год подешевели LADA Largus (-10,5%, до 748 тыс. рублей), LADA Kalina (-10,2%, до 254 тыс. рублей), Kia Sportage (-9,2%, до 1,7 млн рублей), LADA 2114 Samara (-8,8%, до 166 тыс. рублей) и LADA Priora (-7,9%, до 279 тыс. рублей).