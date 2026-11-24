Единственный официальный дилер Ли Авто | Li Auto в Самарской области, группа компаний "АсАвто", проведет день открытых дверей, в рамках которого состоится эксклюзивная презентация трех новых моделей бренда. Мероприятие пройдет в дилерском центре на Южном шоссе, 12А.

Ключевым событием дня станет презентация кроссоверов Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis, Ли Л8 Ливис | Li L8 Livis, Ли Л8 Ультра | Li L8 Ultra. Посетители получат возможность ознакомиться с интеллектуальными технологиями автомобилей, а также пройти индивидуальный тест-драйв под руководством технических специалистов дилерского центра.

Программа мероприятия включает:

индивидуальные консультации экспертов по продуктовой линейке и возможностям приобретения, включая лизинговые программы;

интерактивную программу с ведущим Максимом Январским и розыгрыши призов;

выступления путешественников с обзором маршрутов по Самарской области;

традиционную китайскую чайную церемонию;

творческие мастер-классы для взрослых и детей под руководством профессиональной художницы Миланы Лященко;

фотовыставку, посвященную путешествиям по Самарскому краю.

Для обеспечения индивидуального подхода к каждому клиенту "АсАвто" вводит предварительную регистрацию. Посетителям предлагается выбрать одну из трех сессий: 12:00, 14:00 или 16:00. Количество мест в каждой сессии ограничено.

"Мы видим растущий интерес к бренду Ли Авто| Li Auto в регионе, — отметил представитель дилерского центра. — Наша задача — не просто показать автомобили, но и дать клиентам возможность в спокойной обстановке оценить их технологичность и протестировать в реальных условиях. Формат с ограниченным числом гостей позволяет уделить максимум внимания каждому потенциальному покупателю".

Напомним, ГК "АсАвто" является единственным официальным дилером Ли Авто | Li Auto в Самарской области. Регистрация на мероприятие доступна через официальные каналы компании.

Ли Авто | Li Auto — китайский производитель интеллектуальных гибридных (EREV) и электрических автомобилей. В России бренд позиционируется в премиальном сегменте. Официальное название марки — LiXiang, однако на российском рынке широко используется транслитерация Ли Авто | Li Auto.