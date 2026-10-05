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Авито Спецтехника и НАДДиПС представят оценку моделей и топ-50 продавцов

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 сентября на форуме "Дело Спецтехники" в Москве Авито Спецтехника и Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС) представили два рейтинга: оценку моделей спецтехники и топ-50 продавцов платформы. Модели распределят по трем категориям — с учетом надежности, технологичности и доступности сервиса. В топ-50 войдут компании с самой высокой и стабильной репутацией.

Онлайн-канал продаж спецтехники быстро растет, и вместе с ним меняются ожидания покупателей — теперь многое о машине можно узнать до личной встречи с продавцом. Об этом говорят и цифры:

"Сегодня через Авито продается уже 13% спецтехники, тогда как пять лет назад эта доля составляла 2–3%. Покупателю важно заранее понимать, насколько надежна конкретная модель, как она покажет себя в эксплуатации, доступны ли для нее сервис и запчасти. Поэтому вместе с НАДДиПС мы хотим дать рынку понятную оценку по единому набору параметров, которую можно учитывать еще до сделки. Такой запрос уже есть: 67% покупателей готовы учитывать оценки техники и продавца при выборе", — подчеркнул Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехника.

Новые правила для рынка спецтехники

После 2022 года состав участников российского рынка спецтехники значительно изменился. На место части западных и японских производителей пришли новые бренды и поставщики. Вместе с этим рынку необходимо сформировать новые правила взаимодействия между производителями, импортерами, дистрибьюторами, дилерами и владельцами техники. В частности, речь идет о распределении ответственности за гарантийное обслуживание, сервис, поставку запчастей и поддержку техники после продажи.

"Российскому рынку теперь предстоит самостоятельно сформулировать правила, которыми раньше мы пользовались в готовом виде. Законодательство должно определить необходимый минимум: роли всех участников рынка и распределение ответственности между ними. Более высокие стандарты рынок должен создавать через самоорганизацию. Одним из таких механизмов должна стать национальная система добровольных реестров и независимых отраслевых рейтингов. Ее задача — не назначать "хороших" и "плохих", а собирать и делать доступной проверяемую информацию о технике, производителях, дилерах, сервисной инфраструктуре и исполнении обязательств. Прозрачность позволит превратить честность, профессионализм и предсказуемость из внутренних качеств компании в ее видимое конкурентное преимущество", — прокомментировал Юрий Килейников, председатель совета директоров компании "ГК ИСТК", член правления НАДДиПС.

Одним из инструментов самоорганизации рынка станут оценки моделей и продавцов, которые Авито Спецтехника развивает совместно с НАДДиПС. Они дополнят доступную покупателям информацию о технике и компаниях, которые ее продают.

Как будут оценивать модели спецтехники

Каждой модели спецтехники будет присваиваться одна из трех категорий — "базовая", "хорошая" или "отличная". Категория будет определяться для конкретной модели, которую сопоставят с техникой того же типа и класса. Например, экскаватор — с экскаваторами схожей мощности. Результат будет отображаться непосредственно в объявлении о продаже вместе с подробной расшифровкой по основным параметрам.

Эксперты будут учитывать три группы показателей: надежность и ресурс, технологии и оснащение, сервис и запчасти. Среди критериев — ресурс основных узлов и наработка между отказами, наличие систем мониторинга и диагностики, гарантия, количество сервисных точек и сроки поставки запчастей. Данные собирают у производителей и импортеров и из открытых источников, проверяют перед публикацией и обновляют раз в три месяца. Результаты верифицирует НАДДиПС: ассоциация сверяет сведения производителей с сервисной статистикой дилеров и другими источниками.

Топ-50 продавцов спецтехники

Второй рейтинг объединит 50 продавцов спецтехники с наиболее высокой и стабильной репутацией на Авито. При формировании топ-50 будут учитывать данные профиля и объявлений, оценки и отзывы пользователей. Места в списке будут пересчитываться каждый месяц с учетом актуальных показателей компаний.

Продавцы из топ-50 получат специальный знак, который будет отображаться в поиске рядом с объявлениями и в профиле компании. По нему покупатели смогут выделить участников списка уже на этапе выбора техники. Подробная информация о методологии формирования рейтинга доступна на специальном лендинге.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

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