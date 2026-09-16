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Авито Авто: в Автохабе появился ИИ-инструмент для продвижения автомобилей

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У дилеров, подключенных к системе Автохаб (проект Авито Авто), появился инструмент, который упрощает работу со складом — "Автопилот продвижения". Система помогает автоматически распределять рекламный бюджет между автомобилями и получать до 68% дополнительных целевых контактов без лишних расходов и почти вдвое снизить стоимость лида.

Инструмент создан для компаний, которые работают с наличием на складе от 50 автомобилей и ежедневно принимают решения о продвижении на Авито Авто десятков или сотен объявлений.

Чтобы эффективно распределять рекламный бюджет, необходимо учитывать спрос, актуальность цены, срок экспозиции, ликвидность автомобиля, активность покупателей и конкурентную ситуацию в регионе. Ручная оценка всех этих факторов требует значительных ресурсов и не всегда позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. Новый инструмент на базе ML-алгоритмов анализирует склад дилера, определяет объявления с наибольшим потенциалом и подбирает для них оптимальную стратегию рекламного продвижения. Алгоритмы оценивают потенциал каждого объявления — шансы получить звонок, сообщение или другое обращение от покупателя — и распределяет бюджет так, чтобы в первую очередь продвигать наиболее перспективные автомобили.

Для запуска дилеру достаточно задать дневной бюджет на продвижение. После этого модель анализирует весь склад: наличие автомобилей, срок размещения объявлений, рыночную ситуацию и предложения конкурентов в регионе. При оценке каждого автомобиля система учитывает цену и ее соответствие рынку, марку, модель, поколение, модификацию, кузов, двигатель, коробку передач, привод и другие технические параметры, а также пробег, количество владельцев и ликвидность. Дополнительно анализируется текущий интерес покупателей: просмотры, добавления в избранное, звонки, сообщения и другие контакты.

На основе этих данных "Автопилот" выявляет наиболее перспективные объявления. В приоритет, например, попадают автомобили, по которым уже формируется спрос: дополнительное продвижение помогает привлечь больше заинтересованных покупателей. Система сопоставляет показатели с конкурентным окружением и определяет оптимальную интенсивность показов в рамках заданного бюджета.

Помимо полностью автоматического сценария на весь склад, дилерам доступна возможность применить ИИ-продвижение для отдельных объявлений или групп автомобилей, сформированных по любым заданным критериям. Например, для продвижения можно выбрать объявления, которые размещены более 2 месяцев, или настроить стратегию только для премиальных автомобилей.

Для автомобильных холдингов "Автопилот" позволяет управлять продвижением нескольких дилерских центров: устанавливать отдельные бюджеты для площадок, включать или отключать автоматический сценарий для выбранных ДЦ и сравнивать результаты. Единая отчетность показывает эффективность продвижения и стоимость лида по холдингу и по каждому центру отдельно.

Инструмент уже показал свою эффективность: среди дилеров с наиболее успешным опытом использования нового инструмента, число целевых контактов (звонков и сообщений) выросло в среднем на 68%, а стоимость лида снизилась на 48%.

"Мы развиваем Автохаб как технологический инструмент для управления дилерским бизнесом, который помогает принимать решения на основе данных и сокращать объем ручной работы. Задача "Автопилота" — эффективнее распределять бюджет на продвижение: определять приоритетные автомобили и подбирать для них оптимальную интенсивность показов. Это подтверждает потенциал ИИ-инструментов для повышения эффективности продвижения без увеличения расходов", — комментирует Николай Дробушевич, руководитель бизнес-направления "Автохаб" в Авито Авто".

Одной из первых инструмент протестировала автомобильная компания "Прагматика": в течение семи дней "Автопилот продвижения" работал на пяти локациях, и за этот период стоимость лида снизилась на 23%.

"Внедрение таких решений позволяет автоматизировать часть работы с продвижением и точнее распределять бюджет на основе данных. После успешного тестирования мы масштабировали "Автопилот" на весь склад: при росте инвестиций на 30% число лидов с Авито увеличилось на 87%, стоимость лида снизилась на 22%, а продажи выросли на 11%. Положительную динамику мы увидели в разных по масштабу локациях — и в Санкт-Петербурге, и в Мурманске, что позволяет эффективнее управлять продвижением с учетом ситуации и особенностей площадок", — комментирует Наталья Патрина, руководитель отдела маркетинга направления "Автомобили с пробегом" компании "Прагматика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

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