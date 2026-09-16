Авито Авто: в Автохабе появился ИИ-инструмент для продвижения автомобилей

У дилеров, подключенных к системе Автохаб (проект Авито Авто), появился инструмент, который упрощает работу со складом — "Автопилот продвижения". Система помогает автоматически распределять рекламный бюджет между автомобилями и получать до 68% дополнительных целевых контактов без лишних расходов и почти вдвое снизить стоимость лида.

Инструмент создан для компаний, которые работают с наличием на складе от 50 автомобилей и ежедневно принимают решения о продвижении на Авито Авто десятков или сотен объявлений.

Чтобы эффективно распределять рекламный бюджет, необходимо учитывать спрос, актуальность цены, срок экспозиции, ликвидность автомобиля, активность покупателей и конкурентную ситуацию в регионе. Ручная оценка всех этих факторов требует значительных ресурсов и не всегда позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. Новый инструмент на базе ML-алгоритмов анализирует склад дилера, определяет объявления с наибольшим потенциалом и подбирает для них оптимальную стратегию рекламного продвижения. Алгоритмы оценивают потенциал каждого объявления — шансы получить звонок, сообщение или другое обращение от покупателя — и распределяет бюджет так, чтобы в первую очередь продвигать наиболее перспективные автомобили.

Для запуска дилеру достаточно задать дневной бюджет на продвижение. После этого модель анализирует весь склад: наличие автомобилей, срок размещения объявлений, рыночную ситуацию и предложения конкурентов в регионе. При оценке каждого автомобиля система учитывает цену и ее соответствие рынку, марку, модель, поколение, модификацию, кузов, двигатель, коробку передач, привод и другие технические параметры, а также пробег, количество владельцев и ликвидность. Дополнительно анализируется текущий интерес покупателей: просмотры, добавления в избранное, звонки, сообщения и другие контакты.

На основе этих данных "Автопилот" выявляет наиболее перспективные объявления. В приоритет, например, попадают автомобили, по которым уже формируется спрос: дополнительное продвижение помогает привлечь больше заинтересованных покупателей. Система сопоставляет показатели с конкурентным окружением и определяет оптимальную интенсивность показов в рамках заданного бюджета.

Помимо полностью автоматического сценария на весь склад, дилерам доступна возможность применить ИИ-продвижение для отдельных объявлений или групп автомобилей, сформированных по любым заданным критериям. Например, для продвижения можно выбрать объявления, которые размещены более 2 месяцев, или настроить стратегию только для премиальных автомобилей.

Для автомобильных холдингов "Автопилот" позволяет управлять продвижением нескольких дилерских центров: устанавливать отдельные бюджеты для площадок, включать или отключать автоматический сценарий для выбранных ДЦ и сравнивать результаты. Единая отчетность показывает эффективность продвижения и стоимость лида по холдингу и по каждому центру отдельно.

Инструмент уже показал свою эффективность: среди дилеров с наиболее успешным опытом использования нового инструмента, число целевых контактов (звонков и сообщений) выросло в среднем на 68%, а стоимость лида снизилась на 48%.

"Мы развиваем Автохаб как технологический инструмент для управления дилерским бизнесом, который помогает принимать решения на основе данных и сокращать объем ручной работы. Задача "Автопилота" — эффективнее распределять бюджет на продвижение: определять приоритетные автомобили и подбирать для них оптимальную интенсивность показов. Это подтверждает потенциал ИИ-инструментов для повышения эффективности продвижения без увеличения расходов", — комментирует Николай Дробушевич, руководитель бизнес-направления "Автохаб" в Авито Авто".

Одной из первых инструмент протестировала автомобильная компания "Прагматика": в течение семи дней "Автопилот продвижения" работал на пяти локациях, и за этот период стоимость лида снизилась на 23%.

"Внедрение таких решений позволяет автоматизировать часть работы с продвижением и точнее распределять бюджет на основе данных. После успешного тестирования мы масштабировали "Автопилот" на весь склад: при росте инвестиций на 30% число лидов с Авито увеличилось на 87%, стоимость лида снизилась на 22%, а продажи выросли на 11%. Положительную динамику мы увидели в разных по масштабу локациях — и в Санкт-Петербурге, и в Мурманске, что позволяет эффективнее управлять продвижением с учетом ситуации и особенностей площадок", — комментирует Наталья Патрина, руководитель отдела маркетинга направления "Автомобили с пробегом" компании "Прагматика".