На Авито назвали основные признаки ликвидного авто

Почему одни автомобили стоят на продаже годами, а другие моментально находят нового хозяина? От чего зависит стоимость автомобиля после нескольких лет эксплуатации? Гаджи Курбанов, руководитель направления стратегических инициатив и партнерств Авито Авто и сооснователь Хараба рассказывает, какие факторы сильнее всего влияют на ликвидность автомобиля и на что стоит обратить внимание еще до покупки.

Один из главных факторов ликвидности — устойчивый спрос на модель. Обычно быстрее продаются автомобили, которые давно представлены на рынке, хорошо знакомы покупателям и имеют репутацию надежных и понятных в обслуживании. По ним проще найти информацию об эксплуатации, стоимости содержания и типичных особенностях.

Хороший пример — модели LADA, которые стабильно входят в число самых востребованных автомобилей с пробегом на Авито Авто. Высокий спрос помогает им не только быстрее находить покупателей, но и лучше сохранять стоимость со временем. Так, за три года LADA Niva Legend теряет в цене всего 3,5%, сохраняя около 96,5% первоначальной стоимости, а LADA Granta — 8,6%, или 91,4% первоначальной цены. Благодаря устойчивому интересу покупателей объявления о продаже таких автомобилей, как правило, имеют срок экспозиции ниже среднего по рынку. По данным Автотеки, LADA Granta находит покупателя на 20–30% быстрее.

Та же закономерность прослеживается и среди китайских автомобилей. Одной из самых ликвидных моделей остается HAVAL Jolion — один из лидеров по спросу в своем сегменте. За три года автомобиль подешевел на 20,4%, показав лучший показатель остаточной стоимости среди иностранных брендов. Высокий интерес покупателей подтверждается и данными Автотеки: автомобили HAVAL продаются в среднем на 22,5% быстрее рынка, Chery — на 12,5%, а Geely — на 10,2%.

Стоимость владения — также один из важных факторов, который покупатели учитывают при выборе автомобиля с пробегом. Помимо стоимости автомобиля покупатели оценивают будущие расходы на эксплуатацию: техническое обслуживание, ремонт, запасные части, страховку и другие регулярные затраты.

Более привлекательными обычно становятся модели, для которых легко найти сервис, специалистов и необходимые детали. Например, у популярных автомобилей с большим количеством машин на дорогах обычно есть широкий выбор запчастей и много сервисов, которые знают особенности таких моделей. По данным Авито Авто, к числу моделей с наиболее низкой стоимостью владения относятся Skoda Rapid, LADA Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo.

Предсказуемые расходы снижают неопределенность для будущего владельца. Если будущие расходы на обслуживание понятны и предсказуемы, покупателю проще оценить стоимость владения автомобилем и принять решение о покупке. И наоборот: нишевые модели, особенно те, для которых поиск запчастей превращается в отдельную трудоемкую задачу, а ремонт требует опыта профильного специалиста, могут быть менее привлекательны при продаже.

Даже автомобили одной модели могут быть по-разному ликвидны. Важную роль играет версия автомобиля — сочетание технических характеристик и уровня оснащения.

Модификация — двигатель, коробка передач, тип привода и другие технические характеристики — один из ключевых параметров, влияющих на ликвидность. Чем привлекательнее конкретная модификация для покупателей, тем легче ее продать и тем меньше она теряет в цене. Некоторые сочетания традиционно пользуются более высоким спросом. Например, у массовых бюджетных моделей часто востребованы версии с атмосферным бензиновым двигателем и классической автоматической коробкой передач. Такие сочетания широко представлены на рынке, хорошо изучены в эксплуатации и позволяют владельцам более точно прогнозировать расходы на обслуживание и ремонт по сравнению с менее распространенными сочетаниями турбированных двигателей и роботизированных или вариаторных коробок передач.

Не менее важна и комплектация автомобиля. Максимальное оснащение не всегда помогает сохранить его стоимость при перепродаже. Дополнительные опции заметно увеличивают цену нового автомобиля, однако на вторичном рынке их ценность часто оказывается ниже. Поэтому наиболее востребованными обычно становятся комплектации со сбалансированным набором функций, который отвечает потребностям большинства покупателей.

"Сегодня покупатели на вторичном рынке оценивают комплектации более рационально, чем несколько лет назад. Наибольшим спросом пользуются автомобили со сбалансированным набором опций, которые действительно повышают комфорт и безопасность в повседневной эксплуатации. В первую очередь это подогревы руля, сидений и лобового стекла, парковочные ассистенты, а в некоторых случаях — система кругового обзора. При этом встроенная навигация и голосовое управление редко становятся преимуществом при перепродаже, поскольку большинство водителей предпочитают пользоваться приложениями на смартфоне", — добавляет Гаджи Курбанов.

Есть несколько простых правил, которые помогут сохранить автомобиль в хорошем состоянии до момента продажи. Они не требуют больших вложений, но помогают поддерживать внешний вид машины, историю обслуживания и доверие будущего владельца.

Регулярный уход за автомобилем — мойка кузова и салона, устранение мелких повреждений и своевременное обновление изношенных элементов помогают сохранить аккуратный внешний вид.

Сохранение истории обслуживания — чеки, заказ-наряды и записи о ремонтах подтверждают своевременный уход за автомобилем.

Своевременное обслуживание — замена расходных материалов и устранение неисправностей помогают поддерживать техническое состояние машины.

Сохранение заводского вида — нестандартный тюнинг и изменения комплектации могут снизить интерес части покупателей.

Универсальной формулы ликвидности не существует, однако практика показывает: лучше сохраняют стоимость автомобили, которые хорошо известны рынку, недороги в эксплуатации и представлены в востребованных модификациях. Если добавить к этому прозрачную историю обслуживания и аккуратное состояние, вероятность выгодной перепродажи заметно возрастает.