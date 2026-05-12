Лаймовое лето с ОТП Банк и Яндекс Go: скидка 50% на аренду самокатов

ОТП Банк запустил масштабный проект "Лаймовое лето с ОТП Картой", в который на первом этапе вошла акция с Самокатами Яндекс Go. По ее условиям при оплате ОТП Картой клиенты получают 50% скидку на аренду желтых самокатов без лимита на сумму или количество поездок.

Акция доступна новым клиентам ОТП Банка, а также текущим клиентам, которые не оплачивали ОТП Картой сервис Самокатов за последние 90 дней и действует до 31 мая 2026 года. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно выбрать ОТП Карту как способ оплаты в сервисе Самокаты Яндекс Go.

Проект не ограничивается только скидками. В начале июня в навигационных сервисах — Яндекс Картах и Яндекс Навигаторе — появится специальный объект "Лаймовый самокат". Он укажет кратчайший путь к летним зонам отдыха, организованным ОТП Банком — уютной лаунж зоне в Музее русского импрессионизма в Москве и к яркой бренд-зоне в "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге.

"Для удобства участия в акции любой рекламный баннер или интерактивная метка в приложении при клике мгновенно разворачивается в полноэкранную форму для оформления ОТП Карты. Пользователь может выпустить карту дистанционно и сразу же вернуться к построению маршрута — так цифровой опыт естественно перетекает в реальное перемещение", — отмечает Дарья Емельянова, начальник отдела маркетинговых коммуникаций ОТП Банка.