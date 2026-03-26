Для Самарской области закупили 4 новых электропоезда

В 2026 году в Самарской области частично обновят подвижной состав пригородного железнодорожного сообщения. Об этом в четверг, 26 марта, на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам заявил глава регионального минтранса Артур Абдрашитов.

"Четыре новых современных состава придут в этом году на замену старых. Первый выйдет на линию в мае", — сообщил министр.

По его словам, обновление подвижного состава железнодорожного сообщения планируется продолжать, но многое зависит от заводов-изготовителей:

"Производство электропоездов — это не дни, не недели, а иногда и даже не месяцы. Есть большие очереди, в которых мы тоже стоим".