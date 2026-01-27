16+
Вячеслав Дмитриев рассказал о подготовке железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью В Самаре возобновили проработку проекта запуска электричек в аэропорт Курумоч Возобновить железнодорожное сообщение между Сызранью и Тольятти планируют летом Стала известна ориентировочная дата запуска "Ласточки" из Самары до Уфы Буксир и согреться: морозы подхлестнули спрос на автоуслуги в Самаре

Транспорт Транспорт и связь

Вячеслав Дмитриев рассказал о подготовке железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прямого железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью на 2026 г. не предусмотрено. Об этом во вторник, 27 января на пресс-конференции рассказал начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

"26 декабря запущен поезд Ташкент-Казань, который идет через Самару. Вот он сейчас будет производить анализ пассажиропотока между Самарой и Казанью". Экономика федеральной пассажирской кампании показывает, что есть вопросы. Поэтому с текущий год мы продлили этот поезд Ташкент-Самара-Казань для того, чтобы посмотреть, оценить экономическую составляющую, именно целесообразность вообще запуска вот этого прямого поезда", — пояснил начальник КбшЖД.

Напомним, ранее в РЖД заявляли, что прорабатывают маршрут как приоритетный. Его планировали организовать в формате ночной гостиницы. То есть отправление из Самары вечером, прибытие в Казань утром и зеркально в обратном направлении. В качестве альтернативного варианта рассматривалось развитие транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожной станции Сызрань. Маршрут поездов "Орлан", ежедневно курсирующих между Ульяновском и Казанью, хотели продлить до Сызрани.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

