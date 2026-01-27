Вячеслав Дмитриев рассказал о подготовке железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью

Прямого железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью на 2026 г. не предусмотрено. Об этом во вторник, 27 января на пресс-конференции рассказал начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

"26 декабря запущен поезд Ташкент-Казань, который идет через Самару. Вот он сейчас будет производить анализ пассажиропотока между Самарой и Казанью". Экономика федеральной пассажирской кампании показывает, что есть вопросы. Поэтому с текущий год мы продлили этот поезд Ташкент-Самара-Казань для того, чтобы посмотреть, оценить экономическую составляющую, именно целесообразность вообще запуска вот этого прямого поезда", — пояснил начальник КбшЖД.

Напомним, ранее в РЖД заявляли, что прорабатывают маршрут как приоритетный. Его планировали организовать в формате ночной гостиницы. То есть отправление из Самары вечером, прибытие в Казань утром и зеркально в обратном направлении. В качестве альтернативного варианта рассматривалось развитие транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожной станции Сызрань. Маршрут поездов "Орлан", ежедневно курсирующих между Ульяновском и Казанью, хотели продлить до Сызрани.