Вячеслав Дмитриев рассказал о подготовке железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью

Прямого железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью на 2026 г. не предусмотрено. Об этом во вторник, 27 января на пресс-конференции рассказал начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.
"26 декабря запущен поезд Ташкент-Казань, который идет через Самару. Вот он сейчас будет производить анализ пассажиропотока между Самарой и Казанью". Экономика федеральной пассажирской кампании показывает, что есть вопросы. Поэтому с текущий год мы продлили этот поезд Ташкент-Самара-Казань для того, чтобы посмотреть, оценить экономическую составляющую, именно целесообразность вообще запуска вот этого прямого поезда", — пояснил начальник КбшЖД.
Напомним, ранее в РЖД заявляли, что прорабатывают маршрут как приоритетный. Его планировали организовать в формате ночной гостиницы. То есть отправление из Самары вечером, прибытие в Казань утром и зеркально в обратном направлении. В качестве альтернативного варианта рассматривалось развитие транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожной станции Сызрань. Маршрут поездов "Орлан", ежедневно курсирующих между Ульяновском и Казанью, хотели продлить до Сызрани.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!