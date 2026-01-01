В Самаре в 2027 г. появится городская электричка

Проект строительства метрополитена в Самаре предполагает создание городской электрички на базе железнодорожной инфраструктуры, пишет ТАСС со ссылкой на министерство строительства региона.

"Дальнейшее развитие предполагает интеграцию метрополитена с наземным городским транспортом через создание сети современных пересадочных узлов, а также реализацию проектов городской электрички (наземного метро) на базе железнодорожной инфраструктуры", — говорится в сообщении министерства.

В транспортной системе Самары метрополитену отводится роль основного скоростного каркаса, который должен стать фундаментом для единой мультимодальной сети города. При этом в качестве приоритетной власти рассматривают задачу развития метро из локальной ветки в полноценную магистраль, связывающую промышленные районы с историческим центром.

Ввод в эксплуатацию строящейся станции "Театральная", запланированный на март 2027 г., должен стать ключевым этапом этого процесса и увеличить общий пассажиропоток в метро.