Транспорт Транспорт и связь

Сервисы Сбера и технологических партнёров появятся в LADA Vesta

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
LADA Vesta, один из самых популярных автомобилей в России, выходит на новый уровень цифровой оснащённости. Начиная с 2026 модельного года покупателям авто с мультимедийной системой Enjoy станет доступна мультимедийная платформа PlayAuto с сервисами Сбера и других ведущих отечественных компаний. В продажу автомобили поступят 15 декабря 2025 года в официальных дилерских центрах LADA.

PlayAuto — программное обеспечение, разработанное технологической компанией Navio. Оно открывает пользователям доступ к популярным цифровым сервисам на мультимедийном экране автомобиля и позволяет безопасно ими управлять.

Благодаря интеграции PlayAuto в LADA Vesta владельцы автомобиля смогут:

  • использовать навигацию по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах. Она охватывает более тысячи городов, отображает актуальную информацию о пробках и парковках, предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП;
  • слушать музыкальный сервис Звук: бесплатное онлайн-радио доступно всегда, а выбирать из полного каталога музыки, подкастов, аудиокниг и детского контента могут без ограничений все подписчики СберПрайм. Новые пользователи получают бесплатный доступ на 90 дней;
  • оплачивать топливо онлайн, не выходя из машины, через сервис "Заправить авто" с помощью SberPay, в том числе за бонусы программы лояльности СберСпасибо;
  • рассчитывать на помощь виртуального ассистента на базе ГигаЧата, который поддержит диалог, поможет построить маршрут, совершить звонок и управлять музыкой без лишних касаний экрана;
  • использовать аккаунт Сбер ID для быстрой и безопасной авторизации в сервисах PlayAuto. Такой способ входа не передаёт доступ к банковскому приложению, балансу и данным карт, счетов и вкладов. Пользоваться Сбер ID может каждый, для этого необязательно быть клиентом банка.

Подключение к головному устройству автомобиля осуществляется по USB-кабелю. Смартфон при этом остаётся активным: им можно пользоваться в обычном режиме. Для начала работы с цифровыми сервисами водителю необходимо установить на смартфон приложение PlayAuto. На первом этапе приложение будет доступно для Android-смартфонов. Все базовые функции PlayAuto не требуют оплаты и регистрации.

Сбер последовательно развивает единую экосистему сервисов для автолюбителей. Интеграция в мультимедийную систему LADA Vesta, старт продаж которой намечен на 15 декабря 2025 года, — важный шаг в масштабировании на массовую аудиторию. Решения компании станут доступны десяткам тысяч водителей прямо в их автомобилях. Это также продолжает курс на развитие отечественных автомобильных технологий. Ранее Сбер и АВТОВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме объявили о запуске первого совместного продукта, старт серийного производства которого запланирован на 2026 год, — будущего флагмана LADA AZIMUT с новой российской программной платформой для мультимедиа и технологиями Сбера.

