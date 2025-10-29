В Самарской области увеличат тариф на эвакуацию автомобилей

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области анонсировал увеличен цен за эвакуацию припаркованных с нарушениями ПДД машин и их хранение на штрафстоянках в 2026 году.

Чиновники пояснили, что корректировка произведена с учетом инфляции. Тариф на эвакуацию автомобиля вырастет с 2395 до 2500 рублей.

За хранение машины на штрафстоянке нарушителям придется выложить по 6-39 рублей (в зависимости от типа транспортного средства) за первые пять часов, далее — по 19-122 рубля. Подробно — в таблице.

Размеры тарифа за хранение одного ТС в первые 5 полных часов хранения (рублей) Размеры тарифа за хранение одного ТС, начиная с 6-го полного часа хранения (рублей) категория А категории В и D массой до 3,5 тонны категории D массой более 3,5 тонны, С и Е негабаритное транспортное средство категория А категории В и D массой до 3,5 тонны категории D массой более 3,5 тонны, С и Е негабаритное транспортное средство 6 13 25 39 19 40 80 122

Сейчас проект постановления комитета проходит антикоррупционную экспертизу. Индексация тарифов произойдет с 1 января 2026 года.