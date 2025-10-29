16+
Транспорт

В Самарской области увеличат тариф на эвакуацию автомобилей

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области анонсировал увеличен цен за эвакуацию припаркованных с нарушениями ПДД машин и их хранение на штрафстоянках в 2026 году.

Фото: Александра Ламзина

Чиновники пояснили, что корректировка произведена с учетом инфляции. Тариф на эвакуацию автомобиля вырастет с 2395 до 2500 рублей.

За хранение машины на штрафстоянке нарушителям придется выложить по 6-39 рублей (в зависимости от типа транспортного средства) за первые пять часов, далее — по 19-122 рубля. Подробно — в таблице.

Размеры тарифа за хранение одного ТС в первые 5 полных

часов хранения

(рублей)

Размеры тарифа за хранение одного ТС, начиная

с 6-го полного часа хранения

(рублей)

категория А

категории В и D массой до 3,5 тонны

категории D массой более 3,5 тонны,

С и Е

негабаритное транспортное средство

категория А

категории В и D массой до 3,5 тонны

категории D массой более 3,5 тонны,

С и Е

негабаритное транспортное средство

6

13

25

39

19

40

80

122

Сейчас проект постановления комитета проходит антикоррупционную экспертизу. Индексация тарифов произойдет с 1 января 2026 года.

