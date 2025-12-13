В регионе ограничено движение фур и автобусов

В субботу, 13 декабря, с 17:00 в Самарской области введены временные ограничения движения для грузового транспорта и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

Ограничения вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог, проходящих в том числе на подъездах к Самарской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильный боковой ветер, низовая метель и ограниченная видимость.

Ограничения будут сняты при наступлении благоприятных погодных условий.