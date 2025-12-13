В регионе ограничено движение фур и автобусов

В субботу, 13 декабря, с 17:00 в Самарской области введены временные ограничения движения для грузового транспорта и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.
Ограничения вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог, проходящих в том числе на подъездах к Самарской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильный боковой ветер, низовая метель и ограниченная видимость.
Ограничения будут сняты при наступлении благоприятных погодных условий.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.