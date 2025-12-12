В Самарской области объединят 14 больниц

Правительство Самарской области готовит к объединению несколько больниц. Проект соответствующих постановление опубликовали на сайте регионального минздрава.

Согласно документам, власти решили присоединить:

Богатовскую центральную районную больницу (ЦРБ) и Борскую ЦРБ — к Кинель-Черкасской ЦРБ;

Большечерниговскую ЦРБ и Пестравскую ЦРБ — к Большеглушицкой ЦРБ;

Хворостянскую ЦРБ и Приволжскую ЦРБ к Безенчукской ЦРБ;

Челно-Вершинскую ЦРБ и Исаклинскую ЦРБ к Сергиевской ЦРБ;

Красноармейскую ЦРБ — к Чапаевской центральной городской больнице (ЦГБ).

Провести реорганизацию планируется к маю-июню 2026 года. По словам чиновников, оптимизация больниц проводится для сокращения затрат на содержание административно-управленческого персонала. Все медучреждения продолжат работать. Сокращение медицинских работников не планируется.

При этом в минздраве ожидают, что реорганизация позволит повысить качество и доступность медицинских услуг.

"Укрупнение учреждений обеспечить финансовую устойчивость в части возможности перераспределения финансовых средств между видами медицинской помощи. В результате мероприятий планируется сокращение затрат на содержание административно-управленческого персонала, прочего персонала, централизация процесса осуществления закупок, оптимизация использования медицинского оборудования и материально-технических ресурсов, перераспределение медицинских кадров внутри больниц", — пояснили в минздраве.

Ожидается, что в результате реорганизации в 2026 году высвободится 40 млн рублей. Средства направят на выплату гарантий и компенсаций уволенным сотрудникам и повышение уровня заработной платы медицинским работникам.

Это не первая подобная реорганизация в Самарской области. В 2022 году на базе учреждений здравоохранения Сызрани и Сызранского района создали территориальное медицинское объединение, в которое вошли Центральные городская и районная больницы, городские больницы №2 и №3, городская поликлиника и станция скорой медицинской помощи.