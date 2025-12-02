В Самарской области диспансеризация помогает заботиться о здоровье будущих мам и пап

В этом году в Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье. Такие профилактические мероприятия включают чек-ап репродуктивной сферы с целью выяснения возможности стать папой и мамой.
"Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья активно проводятся, в том числе в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства". Это часть национального проекта "Семья", который реализуется с этого года по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, — отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия" Ирина Моисеева. — Работа медучреждений Самарской области выстроена таким образом, что жители могут пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья в удобное для себя время — вечером или, например, в субботу. На многие предприятия выезжают бригады медработников и проводят диспансеризацию на местах".
Диспансеризация поможет выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на зачатие и течение беременности.
Причин ухудшения репродуктивного здоровья много: это может быть малоподвижный образ жизни, вредные привычки, стресс, а также вовремя не обнаруженные инфекции и врожденные патологии. Многие недуги могут протекать бессимптомно, и пары могут не знать о проблемах.
Благодаря диспансеризации выявляются изменения в репродуктивной сфере и, главное, своевременно назначается лечение выявленной патологии.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас