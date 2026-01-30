Комфортные условия и расширение возможностей для лечения детей: в Самаре завершили строительство операционного модуля

На территории Самарской областной детской клинической больнице имени Н. Н. Ивановой завершено строительство операционно-реанимационного модульного корпуса. Улучшение условия для оказания медицинской помощи юным жителям региона стало возможно благодаря выделенным средствам из областного бюджета по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Операционный модуль площадью 900 квадратных метров возведен на территории детской больницы и соединён с основным корпусом. Он отвечает современным стандартам оказания медицинской помощи. Его уникальность — современная система вентиляции, обеспечивающая стерильность благодаря непрерывной фильтрации и обеззараживанию воздуха, а также особая планировка, предназначенная для оперативного поступления пациентов", — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В новом корпусе размещено отделение реанимации, рассчитанное на 8 коек, включая 2 специализированные палаты — ламинарная для онкогематологических больных и 1 — для инфекционных, а также три просторные операционные и противошоковая палата для оказания экстренной помощи.

"Мы стараемся создать для врачей и жителей региона, особенно детей, более комфортные условия. Новое отделение в три раза больше действующей реанимации. Для обновленного операционного блока было приобретено современное оборудование, включая операционные столы, хирургические бестеневые светильники и эндоскопический комплекс. В новом блоке созданы все необходимые условия для проведения хирургических вмешательств с максимальной безопасностью для пациентов. Ввод в эксплуатацию новых операционных позволит увеличить число проводимых стандартных операций, а также расширить возможности проведения высокотехнологичных операций", — отметил Андрей Орлов.

В настоящее время идет процесс лицензирования, в ближайшее время в новых операционных проведут первые операции.

В этом году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, будет построено модульное здание в Самаре на территории больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Оно будет оснащено новой медтехникой, в том числе для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, компьютерным томографом, цифровой мобильной системой, эндоскопическим оборудованием.

Кроме того, в эксплуатацию будет введено модульное здание для приемно-диагностического отделения на территории областного кардиодиспансера общей площадью 1500 кв. м.