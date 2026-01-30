16+
Здравоохранение Общество

Комфортные условия и расширение возможностей для лечения детей: в Самаре завершили строительство операционного модуля

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На территории Самарской областной детской клинической больнице имени Н. Н. Ивановой завершено строительство операционно-реанимационного модульного корпуса. Улучшение условия для оказания медицинской помощи юным жителям региона стало возможно благодаря выделенным средствам из областного бюджета по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

"Операционный модуль площадью 900 квадратных метров возведен на территории детской больницы и соединён с основным корпусом. Он отвечает современным стандартам оказания медицинской помощи. Его уникальность — современная система вентиляции, обеспечивающая стерильность благодаря непрерывной фильтрации и обеззараживанию воздуха, а также особая планировка, предназначенная для оперативного поступления пациентов", — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В новом корпусе размещено отделение реанимации, рассчитанное на 8 коек, включая 2 специализированные палаты — ламинарная для онкогематологических больных и 1 — для инфекционных, а также три просторные операционные и противошоковая палата для оказания экстренной помощи.

"Мы стараемся создать для врачей и жителей региона, особенно детей, более комфортные условия. Новое отделение в три раза больше действующей реанимации. Для обновленного операционного блока было приобретено современное оборудование, включая операционные столы, хирургические бестеневые светильники и эндоскопический комплекс. В новом блоке созданы все необходимые условия для проведения хирургических вмешательств с максимальной безопасностью для пациентов. Ввод в эксплуатацию новых операционных позволит увеличить число проводимых стандартных операций, а также расширить возможности проведения высокотехнологичных операций", — отметил Андрей Орлов.

В настоящее время идет процесс лицензирования, в ближайшее время в новых операционных проведут первые операции.

В этом году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, будет построено модульное здание в Самаре на территории больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Оно будет оснащено новой медтехникой, в том числе для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, компьютерным томографом, цифровой мобильной системой, эндоскопическим оборудованием.

Кроме того, в эксплуатацию будет введено модульное здание для приемно-диагностического отделения на территории областного кардиодиспансера общей площадью 1500 кв. м.

