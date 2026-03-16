В Самарской области состоялся зимний фестиваль комплекса ГТО

В Самарской области в рамках реализации государственной программы "Спорт России" в феврале и марте 2026 г. проходил фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди всех категорий населения.
Фестиваль приурочен к 95-летию создания исторического всесоюзного комплекса ГТО: впервые нормативы комплекса были утверждены и опубликованы 11 марта 1931 года. Современный комплекс ГТО был возрожден в 2014 г. указом Президента России. Нормативы доступны для всех желающих от 6 лет и старше. В Самарской области к движению ГТО с 2014 г. присоединилось свыше 700 000 человек.
В 2026 г. областной фестиваль ГТО среди всех категорий населения проводился в два этапа. Первый, массовый этап в формате физкультурно-массовых мероприятий прошел на территории муниципалитетов региона, а также в образовательных организациях Самарской области.
Второй, региональный этап проходил в очном формате. В соревнованиях среди обучающихся образовательных организаций Самарской области приняли участие школьники в возрастных группах 14-15 и 16-18 лет. Более 100 участников соревновались в личном и командном многоборье, а также в эстафете "Гонка ГТО". Победителем соревнований стала команда Юго-Западного территориального управления министерства образования Самарской области. В личном первенстве сильнейшими стали Вера Серенкова, Гордей Исаев, Анастасия Ерофеева и Прохор Лукьяненко.
Школьники также посетили интерактивную площадку по управлению дронами: знакомство с современными технологиями, которые вскоре войдут в комплекс ГТО, осуществляется в рамках реализации поручения Президента РФ. Также школьникам была представлена выставка проекта "Страна героев" Государственного музея спорта Минспорта России — комиксы и архивные материалы о жизни и подвигах спортсменов, проявивших мужество во время СВО.
Региональный этап фестиваля среди взрослых — участников от 20 до 59 лет — прошел 15 марта на трассах лыжной базы "Чайка" в формате зимней комплексаной эстафеты с элементами бега, лыжных гонок, стрельбы, спортивного ориентирования и силовых испытаний ГТО. Также состоялись соревнования по перетягиванию каната. В фестивале приняли участие 25 команд из разных городов и районов Самарской области. В командном зачете победителем стала сборная Челно-Вершинского района области, в перетягивании каната первенствовал Нефтегорский район. В личных соревнованиях лучшие результаты показали Диана и Ярослав Антиповы, Мария Маркина, Дмитрий Корнеев, Ольга Кудряшова и Виктор Логинов.
"Движение ГТО мы поддерживаем. Это замечательно, что люди всех возрастов придерживаются здорового образа жизни, выходят на старт и выполняют нормативы. Для нашего региона фестиваль ГТО — знаковое событие для всей нашей физкультурной общественности, — поделился координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области, депутата Самарской губернской думы Роман Балтер. — В Самарской области мы стараемся создавать условия, чтобы ребята росли здоровыми и счастливыми. В прошлом году, например, в регионе открыли сто новых спортивных сооружений. В этом вижу огромную заслугу секретаря реготделения партии, губернатора Вячеслава Федорищева. Он инициировал программу "Земский тренер", поддерживает наших именитых спортсменов, паралимпийцев, детские спортивные школы и секции. Наша задача — сделать так, чтобы вся необходимая инфраструктура для жизни и занятий спортом была в шаговой доступности, причем во всех муниципалитетах без исключения. Эта работа ведется постоянно: по народной программе партии "Единая Россия" строятся современные ФОКи, появляются "умные" спортивные площадки, открываются спортивные секции и школьные спортзалы. А такие фестивали служат отличным примером здорового и спортивного образа жизни не только для молодежи, но и для всех нас".
Фестивали комплекса ГТО проводятся в Самарской области ежегодно для различных групп населения: дошкольников, школьников, студентов, трудовых коллективов, семейных команд, лиц серебряного возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подготовиться и принять участие в выполнении испытаний ГТО может каждый желающий при наличии медицинского допуска. К услугам населения региона работают 88 центров тестирования комплекса ГТО во всех городах и районах Самарской области.
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
