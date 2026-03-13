При поддержке "Тольяттиазота" в Тольятти оборудован семейный спортивный клуб

Инициатива организации дополнительного образования "Мечта" по обновлению семейного спортивного клуба получила поддержку ТОАЗа на VIII этапе благотворительного конкурса "Химия добра". В рамках реализации проекта "Мы — семья мечТЫ" был оборудован спортзал и состоялись первые соревнования, участниками которых стали воспитанники учреждения и их родители.
Проект представляет собой цикл физкультурных и просветительских мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепление семейных ценностей через занятия спортом. Тренировки по дзюдо, каратэ и футболу для представителей разных поколений в клубе проводятся на постоянной основе.
На грантовые средства "Тольяттиазота" был оснащен спортивный зал: приобретено спортивное оборудование, включающее татами для единоборств и гимнастические тренажеры, а также реквизит для организации массовых мероприятий. Это позволит проводить не только тренировки, но и семейные старты, где участники могут продемонстрировать полученный опыт.
В планах у авторов проекта — организация "Фестиваля семейного спорта" — масштабного события, которое объединит жителей всего Комсомольского района.
Инициативы "Мечты" ТОАЗ поддерживает не впервые. В 2025 году при содействии Компании открылась студия семейного творчества, где родители занимаются вместе с детьми и проявляют себя в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
"Тема спорта "Тольяттиазоту" особенно близка, так как пропаганда здорового образа жизни является важной частью социальной политики Компании. На городских, региональных и всероссийских соревнованиях ТОАЗ представляют 14 корпоративных команд по разным спортивным дисциплинам. Проект "Мечты" акцентирует внимание еще и на семье, а ценностное отношение к своему здоровью формируется именно в кругу самых близких и родных. Мы рассчитываем, что участники клуба проведут мастер-классы, чем привлекут к занятиям физкультурой своих соседей и знакомых. Уверены, что именно здесь вырастут новые чемпионы, которым будут открыты все дороги в нашу Компанию".
