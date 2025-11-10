"Транспорт будущего" — официальный партнёр и участник забега "В беге мы едины"

Компания "Транспорт Будущего" стала официальным партнёром и участником IX ежегодного легкоатлетического забега "В беге мы едины", посвященного Дню народного единства.

Забег прошёл 9 ноября в Самаре, завершив легкоатлетический сезон 2025 года. В мероприятии приняли участие более 1800 человек: жители и гости города, представители других регионов страны.

Дистанции включали полумарафон (21,1 км), 10 км, 3 км, северную ходьбу на 3 и 10 км, инклюзивный забег 600 м, корпоративный забег на 3 км, "самарская миля" 1,586 м и детские старты на 300 и 600 м.

Спортсменам предстояло пробежать живописную трассу вдоль набережной Волги. Участников всех дистанций, кроме забега на 1586 м и инклюзивного старта, наградили коллекционными медалями.

Сотрудники компании "Транспорт будущего" на марафоне преодолели дистанции 10 и 3 км. Также в рамках события состоялась выставка агродрона С-80.

"В беге мы едины" — название спортивного события можно интерпретировать как объединение совместных усилий в достижении цели. В соревнованиях, как и в жизни, важно работать сообща, поддерживать друг друга и стремиться к успеху. Помимо физической активности, это важный элемент корпоративной культуры, поэтому мы рады, что наши сотрудники стали частью спортивного события, проявив силу и командный дух", — прокомментировал Илья Сидоров, генеральный директор "Транспорт Будущего Самара".