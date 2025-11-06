16+
Спорт

"Транспорт Будущего" выступил партнером Кубка России по гонкам дронов

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Команда Белгородской области стала победителем Кубка России по гонкам дронов.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Кирилл Лобань и Даниил Грязнов уверенно опередили соперников из Ленинградской и Московской областей, а также Республики Татарстан, первыми преодолев 50 кругов трассы на поле "Самара Арены". Партнером Кубка России выступил "Транспорт Будущего".

С 5 по 7 ноября в Самаре проходит международный форум "Россия — спортивная держава", одно из ключевых событий в области физической культуры, профессионального и массового спорта. В рамках форума обсуждаются важнейшие темы спортивной отрасли, а также проходят соревнования по разным дисциплинам.

5 ноября на стадионе "Самара Арена" состоялся финал Кубка России по гонкам дронов в классе 330. Выявить сильнейших пилотов Кубка России в Самару приехали 61 спортсмен из 14 регионов страны. По итогам финала будет сформирована сборная России по дрон-рейсингу.

Партнёром Кубка выступила группа компаний "Транспорт Будущего", которая также поддерживает команды Самарской и Белгородской областей в этом направлении. Кроме того, в гонках дронов принял участие опытный пилот команды "Транспорт Будущего" Дмитрий Воронин, подтвердив высокий уровень мастерства.

Команда "Транспорт Будущего" регулярно занимает призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Для компании важно привлечение детей и подростков к инновационным технологиям и техническим профессиям, а навыки пилотирования и инженерного мышления помогают молодёжи определиться с будущей карьерой.

В рамках форума на "Самара Арене" также организована выставка агропромышленных беспилотников модели С-80, которые производит компания "Транспорт Будущего". Экспозиция демонстрирует современные решения в области дроностроения.

