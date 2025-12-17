Хоккейная "Лада" проиграла ЦСКА

Во вторник, 16 декабря, ХК "Лада" на домашнем льду уступил московскому ЦСКА, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первый период прошел с преимуществом гостей, что нашло свое отражение в счете: Павел Карнаухов и Джереми Рой по разу реализовали большинство. На 25-й минуте Прохор Полтапов забросил третью шайбу в ворота волжан.

На 25-й минуте Тайлер Граовац выиграл вбрасывание в зоне армейцев отпасовал назад на Антона Бурдасова, который сократил счет. На 33-й минуте гости стараниями Дениса Гурьянова вновь реализовали большинство. Тольяттинцы до второго перерыва смогли отличиться еще раз: Артур Тянулин, проводивший первый матч за "Ладу" после возвращения, с пятака в борьбе с защитником отправил шайбу в ворота.

Счет 2:4 не изменился до финальной сирены, несмотря на все старания волжан. Так, за несколько минут до окончания третьего периода Бурдасов выкатывался один на один с вратарем и уже обыграл его, но в ворота не попал.