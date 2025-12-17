16+
Хоккейная "Лада" проиграла ЦСКА

ТОЛЬЯТТИ. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 16 декабря, ХК "Лада" на домашнем льду уступил московскому ЦСКА, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Первый период прошел с преимуществом гостей, что нашло свое отражение в счете: Павел Карнаухов и Джереми Рой по разу реализовали большинство. На 25-й минуте Прохор Полтапов забросил третью шайбу в ворота волжан.

На 25-й минуте Тайлер Граовац выиграл вбрасывание в зоне армейцев отпасовал назад на Антона Бурдасова, который сократил счет. На 33-й минуте гости стараниями Дениса Гурьянова вновь реализовали большинство. Тольяттинцы до второго перерыва смогли отличиться еще раз: Артур Тянулин, проводивший первый матч за "Ладу" после возвращения, с пятака в борьбе с защитником отправил шайбу в ворота.

Счет 2:4 не изменился до финальной сирены, несмотря на все старания волжан. Так, за несколько минут до окончания третьего периода Бурдасов выкатывался один на один с вратарем и уже обыграл его, но в ворота не попал. 

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

