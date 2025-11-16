Хоккеисты ЦСК ВВС разгромили СКА ВМФ — 6:1

В субботу, 15 ноября, в Самаре хоккеисты ЦСК ВВС встретились с СКА ВМФ из Санкт-Петербурга.

Самарцы открыли счет на уже на третьей минуте — Джошуа Лоуренс замкнул передачу Романа Крикуненко и Карима Вафина. Весь первый период волжане контролировали лед.

Во втором же тайме летчики забили еще пять шайб. СКА-ВМФ ответили голом в большинстве, но это оказался единственный их гол за всю игру.

Третий тайм прошел без голов, хоть игра и сохраняла высокий темп до финальной сирены. Итоговый счет — 6:1.

Следующую игру ЦСК ВВС проведет 21 ноября в гостях у "Норильска".