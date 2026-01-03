Хоккейная "Лада" заключила контракт с вратарем Кириллом Устименко

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт с вратарем Кириллом Устименко. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26. Он будет выступать за тольяттинскую команду под номером 3, сообщает пресс-служба ХК.

Кириллу Устименко 26 лет. Начал заниматься хоккеем в Гомеле, в 2011 году переехал в Санкт-Петербург. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2017 года. На драфте НХЛ 2017 года Устименко был выбран "Филадельфией Флайерз" под общим 80-м номером, весной 2019 года подписал с клубом трехлетний контракт новичка. Выступал за команды "Лихай Вэлли Фантомс" (АХЛ) и "Рединг Ройалз" (ECHL).

В 2022 году Кирилл подписал двусторонний контракт с "Трактором" и дебютировал в КХЛ. В следующем сезоне он заключил соглашение с "Витязем".

Сезон 2025/26 Устименко начинал в "Челнах", а в середине октября был обменян в ЦСК ВВС. За самарских "летчиков" провел 14 матчей, одержал 10 побед, процент отраженных бросков — 95.2%, коэффициент надежности — 1.19%. Также сыграл пять "сухих" игр, из которых три — подряд. Признан лучшим голкипером ВХЛ декабря.