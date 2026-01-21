16+
Хоккей Спорт

"Ладья" в упорной борьбе проиграла "Стальным лисам"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 21 января, в Тольятти "Ладья" потерпела поражение от "Стальных лис", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет открыла "Ладья". Михаил Ворфоломеев отличился на первой минуте — 1:0. Следом гости забросили тольяттинцам три шайбы. Восстановить паритет хозяевам удалось во втором периоде. Сначала Вафоломеев оформил дубль — 2:3, следом магнитогорцы положили в наши ворота четвертую шайбу — 2:4. Через три с половиной минуты наши парни отквитали еще две шайбы. Матвей Тофт и Вадим Амбросов зажгли на табло 4:4.

В третьем периоде гости вновь вырвались вперед — 4:5. "Ладья" изо всех сил пыталась хотя бы перевести игру в дополнительное время, но магнитогорцы всё же забрали 2 очка в этом матче. 

