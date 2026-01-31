ЦСК ВВС обыграл пензенский "Дизель"

30 января во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре прошел матч ВХЛ. "Летчики" встречались с ХК "Дизель" из Пензы.
ЦСК ВВС открыл счет в первом периоде и долгое время удерживал минимальное преимущество.
Во втором игровом отрезке команды действовали аккуратно и надежно в обороне, не позволяя сопернику развить атакующий натиск.
В третьем периоде самарцы сумели упрочить преимущество, однако "Дизель" тут же сократил отставание, добавив интриги в концовку встречи.
Заключительные минуты прошли под давлением гостей, но "летчики" выстояли, грамотно сыграли в обороне и довели матч до победы.
Трудовая, вырванная победа ЦСК ВВС, добытая за счет командного духа, дисциплины и полной концентрации до финальной сирены.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!