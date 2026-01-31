ЦСК ВВС обыграл пензенский "Дизель"

30 января во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре прошел матч ВХЛ. "Летчики" встречались с ХК "Дизель" из Пензы.

ЦСК ВВС открыл счет в первом периоде и долгое время удерживал минимальное преимущество.

Во втором игровом отрезке команды действовали аккуратно и надежно в обороне, не позволяя сопернику развить атакующий натиск.

В третьем периоде самарцы сумели упрочить преимущество, однако "Дизель" тут же сократил отставание, добавив интриги в концовку встречи.

Заключительные минуты прошли под давлением гостей, но "летчики" выстояли, грамотно сыграли в обороне и довели матч до победы.

Трудовая, вырванная победа ЦСК ВВС, добытая за счет командного духа, дисциплины и полной концентрации до финальной сирены.