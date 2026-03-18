Тольяттиазот инициировал научно-исследовательскую деятельность для школьников

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Тольяттиазот" провел пятый этап профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ", в рамках которого состоялся конкурс научно-исследовательских работ "Открой в себе химика", а также награждение победителей по итогам предыдущих туров. В мероприятии приняли участие команды 12 образовательных организаций Тольятти и муниципального района Ставропольский.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Защита научно-исследовательских работ, темы которых были разработаны сотрудниками Компании, прошла в лекционной аудитории ТОАЗа в Тольяттинском государственном университете (ТГУ). В течение нескольких месяцев старшеклассники опытным путем изучали влияние минеральных удобрений на урожайность, особенности технологических процессов и рациональное использование отходов и сточных вод, включая экологические аспекты.

Оценивало представленные работы жюри, председателем которого выступил кандидат технических наук, директор института машиностроения, химии и энергетики ТГУ Павел Мельников. Наряду с исследовательскими характеристиками и оригинальностью содержания проектов в фокусе внимания экспертов находились уровень мастерства публичного выступления и аргументированность ответов на дополнительные вопросы.

По итогам полученных баллов первое место заняла команда школы № 75, которая подготовила научно-исследовательскую работу "Влияние азота, фосфора и калия на рост и развитие растений". Серебряными призерами стали старшеклассники школы села Зеленовки с проектом "Определение выноса минеральных элементов из почвы". Третье место — у школы села Васильевки и темы "Способы предотвращения слеживаемости минеральных удобрений". Авторы лучших работ будут приглашены в профильную смену ТОАЗа на базе Самарского регионального центра для одаренных детей "ВЕГА".

После очного этапа защиты состоялось награждение тройки лидеров в конкурсе видеороликов "Я бы в химики пошел", где команды рассказывали о ключевых профессиях "Тольяттиазота" с помощью коротких клипов. Пьедестал почета заняли гимназия № 35, школы № 15 и № 14.

Все победители в индивидуальном и командном зачетах, включая призеров олимпиады по химии, экологического диктанта и конкурса сочинений, были награждены ценными призами и наборами для подготовки к экзаменам. Достойные результаты участников позволили образовательным учреждениям повысить свой рейтинг в общей турнирной таблице проекта "Планета ТОАЗиЯ".

Евгений Митин, руководитель управления по внедрению инноваций в производстве АО "ТОАЗ":

"В конкурсе научно-проектных работ, который был направлен на развитие интереса к исследовательской деятельности, для нас было важно не просто дать задание, а приоткрыть дверь в профессию. В темы работ мы закладывали те актуальные направления, которые развивает "Тольяттиазот" сегодня. Видя, с каким энтузиазмом команды из городских и сельских школ проводили опыты и с каким азартом отстаивали свои выводы, я уверен: у нас подрастает достойная смена, способная мыслить глубоко и системно, а также находить баланс между экологической ответственностью и производственной эффективностью, чему планомерно следует и сам ТОАЗ".

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

