16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 24 апреля меняется расписание судов до Рождествено На майские праздники в Самаре изменится расписание электричек В районе площади Славы в Самаре временно ограничат движение транспорта В Самарской области прогнозируются сильный дождь и снег Из-за паводка в регионе подтоплены одна дорога и более 120 участков

Общество

"Тольяттиазот" поддержал всемирную акцию "Тотальный диктант"

ТОЛЬЯТТИ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Тольяттиазот" присоединился к XXIII всемирной просветительской акции "Тотальный диктант". Одной из ключевых площадок проекта по популяризации грамотности, в котором приняли участие жители Тольятти и сотрудники Компании, стал ведомственный Дворец культуры.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

"Тотальный диктант" прошел в 55 странах в онлайн и офлайн-форматах. В дополнение к стандартным местам проведения акции были выбраны и неожиданные локации: юрта, горнолыжный курорт, гидроэлектростанция, аэроэкспресс и верфь. Столицей проекта был определен город Улан-Удэ.

В 2026 году автором текста, посвященного детству А. С. Пушкина и истории его семьи, стал Алексей Варламов, писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького. Традиционно материал был разделен на несколько частей, которые были продиктованы в разных часовых поясах.

В Тольятти диктант написали 246 человек, около 40 из которых сделали это на площадке ДК "Тольяттиазот". Читал текст руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ТОАЗа, журналист и филолог Максим Треногин.

Проверять работы детей и взрослых будут ведущие эксперты города. Результаты "Тотального диктанта" участники могут найти на сайте акции после 30 апреля.

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":

"В акции "Тотальный диктант" ТОАЗ участвует уже семь лет подряд. Компания не только вовлекает в проект сотрудников и их детей, но и оказывает всестороннюю поддержку в проведении экзамена мирового уровня. Предоставление площадки, помощь Совета молодежи в организационных моментах, анонсирование и чтение текста — благодаря всему этому предприятие становится сопричастным к сохранению величия русского языка и воспитанию любви к нему".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3