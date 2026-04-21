"Тольяттиазот" поддержал всемирную акцию "Тотальный диктант"

"Тольяттиазот" присоединился к XXIII всемирной просветительской акции "Тотальный диктант". Одной из ключевых площадок проекта по популяризации грамотности, в котором приняли участие жители Тольятти и сотрудники Компании, стал ведомственный Дворец культуры.
"Тотальный диктант" прошел в 55 странах в онлайн и офлайн-форматах. В дополнение к стандартным местам проведения акции были выбраны и неожиданные локации: юрта, горнолыжный курорт, гидроэлектростанция, аэроэкспресс и верфь. Столицей проекта был определен город Улан-Удэ.
В 2026 году автором текста, посвященного детству А. С. Пушкина и истории его семьи, стал Алексей Варламов, писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького. Традиционно материал был разделен на несколько частей, которые были продиктованы в разных часовых поясах.
В Тольятти диктант написали 246 человек, около 40 из которых сделали это на площадке ДК "Тольяттиазот". Читал текст руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ТОАЗа, журналист и филолог Максим Треногин.
Проверять работы детей и взрослых будут ведущие эксперты города. Результаты "Тотального диктанта" участники могут найти на сайте акции после 30 апреля.
Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":
"В акции "Тотальный диктант" ТОАЗ участвует уже семь лет подряд. Компания не только вовлекает в проект сотрудников и их детей, но и оказывает всестороннюю поддержку в проведении экзамена мирового уровня. Предоставление площадки, помощь Совета молодежи в организационных моментах, анонсирование и чтение текста — благодаря всему этому предприятие становится сопричастным к сохранению величия русского языка и воспитанию любви к нему".
