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Образование Общество

Авито: 49% родителей в ПФО планируют занятия с репетитором для детей летом два-три раза в неделю

5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Даже с наступлением лета далеко не все ставят учебу на паузу. Опрос Авито Услуг и Авито Рекламы, в котором приняли участие 10000 жителей России, показывает, что для многих семей в ПФО каникулы - это время точечной, но системной работы. Четверть родителей обеспечивают детям школьного возраста занятия с репетиторами или на курсах. Потратить на занятия летом жители Приволжского федерального округа готовы 26488 рублей.

Лишь каждый пятый родитель в ПФО (22%) считает, что летом ребенку нужно только отдыхать, оставив всю учебу до сентября. Большинство опрошенных родителей планирует организовать занятия для ребенка.

Самая популярная стратегия летнего образования - профилактическая: 30% жителей ПФО уверены, что заниматься с преподавателем важно, чтобы не забыть изученный материал, а 29% воспринимают каникулы как возможность для подготовки к сложным экзаменам заранее.

Среди родителей 12% делают выбор в пользу интенсивных, но коротких уроков - не чаще двух-трех дней, зато с максимальным погружением. А 11% голосуют за ежедневные занятия, ограниченные одним-двумя  часами. Наконец, 13% опрошенных намерены держать высокий темп, сохраняя привычный график.

Математика амбиций и вечная классика

Абсолютным лидером для летних занятий стал иностранный язык - его выбрали 39% родителей. Следом идут русский язык (35%) и базовая математика (35%). Углубленной математикой с репетитором собираются заниматься 31%.

Чаще делают акцент на технических и цифровых сферах отцы. Физику для своих детей выбирают 19% мужчин против 13% женщин, а информатику - 18% против 11%. Мамы же, напротив, чуть более внимательны к гуманитарным и базовым предметам: русский язык находится в фокусе у 36% женщин и у 27% мужчин.

Тренировки для ума по расписанию

Когда дело доходит до планирования графика, о ежедневной зубрежке речь почти не идет. Идея интенсивной, но разумной нагрузки находит отражение в цифрах: почти половина родителей (49%) планируют организовать занятия два-три раза в неделю. Этот формат становится золотым стандартом, позволяющим держать мозг в тонусе без риска переутомления. Еще треть (30%) считает, что достаточно встречаться с преподавателем не чаще раза в неделю.

Как выбирают репетитора: онлайн вместо сарафанного радио

Сейчас, когда выбор преподавателей упростился благодаря цифровым площадкам, родители уже не полагаются исключительно на советы знакомых. Данные опроса показывают, что онлайн-реклама прочно вошла в процесс принятия решений. Для 24% жителей ПФО она служит одним из основных факторов при подборе репетитора, а еще 36% отмечают ее влияние, но принимают финальное решение по другим критериям.

Любопытно, что восприятие онлайн-рекламы зависит от возраста: среди зумеров и младших миллениалов (18-24 года) она служит главным фактором для 34%, тогда как к 45-54 годам этот показатель составляет 12%.

Среди площадок, где реклама помогает найти репетитора на лето, почти треть отмечают сайты с объявлениями - их отметили 29% опрошенных. Также респонденты назвали поисковые системы (27%) и видеоплатформы (18%). Привычка изучать предложения репетиторов там, где удобно просматривать отзывы, портфолио и цены, становится мейнстримом.

"Летом пользователи ищут занятия с репетитором под разные задачи: подтянуть школьную программу, подготовиться к экзаменам или сохранить учебный ритм на каникулах. Поэтому рекламодателям в образовательной категории важно не обращаться ко всей аудитории одинаково, а разделять сообщения под разные запросы", - комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Цена вопроса и магия касания

В среднем родители готовы потратить за весь период летних каникул 26488 рублей. При этом 31% жителей ПФО намерены уложиться в бюджет до 10000 рублей, 39% - от 10 т. до 25 тысяч. Но есть и те, кто готов вкладывать в образование больше: 7% выделяют 50-100 тысяч, а еще 4% - свыше 100000 рублей.

"Более половины опрошенных нами родителей готовы организовать занятия два-три раза в неделю, а порядка 9% даже собираются нанять репетиторов для ежедневного обучения. Все это говорит о том, что услуги частных преподавателей даже в каникулы не теряют своей актуальности. Сохранить и даже преумножить заработок репетиторам помогает творческий подход к занятиям и форматам. Это могут быть небольшие интенсивы, нацеленные на повторение школьной программы, практические мини-занятия в игровом формате, разговорные клубы, уроки по более глубокому изучению предмета, близкому к уже университетскому уровню", - прокомментировал Игорь Санников, руководитель бизнес-направления "Обучение" на Авито Услугах.

Гид потребителя

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