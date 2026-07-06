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Образование Общество

В Тольяттинском машиностроительном колледже завершат капремонт к августу

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Капитальный ремонт в Тольяттинском машиностроительном колледже намерены завершить к августу 2026 г., сообщили в Министерстве образования Самарской области. В 2025 г. это учреждение СПО стало участником федпроекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото: министерство образования СО

Капремонт в Тольяттинском машиностроительном колледже проводится в несколько разных этапов.

В 2025 г. в рамках первого этапа в колледже провели ремонтные работы учебных помещений. Закуплены двигатели и коробки передач автомобиля, компьютеры и программное обеспечение, новейшее сварочное оборудование, токарные и фрезерные станки с ЧПУ, а также тренажеры-эмуляторы, координатно-измерительные машины, учебные комплекты для проектирования и конструирования в машиностроении и многое другое. На эти цели было выделено 100 млн руб. из федерального бюджета, 30 млн руб. из регионального бюджета, а также 30 млн руб. от работодателя — АО АВТОВАЗ.

Фото: министерство образования СО

В марте 2026 г. в рамках второго этапа по программе капитального ремонта "Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" НП "Молодежь и дети", ФП "Профессионалитет" стартовал капитальный ремонт в остальных помещениях колледжа, для этого учреждению предоставлена субсидия в объеме 122,9 млн руб. за счет средств федерального и областного бюджетов.

Этапы ремонта включают в себя сантехнические работы, заполнение оконных проемов, ремонт фасада и кровли, электромонтажные работы, общестроительные работы в помещениях 2, 3 этажа, коридорах, спортзале, мастерских. Все работы выполняются в соответствии с графиком: уже проведен демонтаж и штукатурные работы, заменены оконные блоки, установлены новые двери, проведены электромонтажные работы. В настоящий момент производится ремонт фасада, кровли и помещений 3 этажа.

На объекте капитального ремонта ведется журнал контроля входного качества строительных материалов, конструкций и оборудования, работу проверяет строительный контроль и заказчик. Технические характеристики материалов, применяемых в ходе капитального ремонта, соответствуют требованиям нормативов сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

"У студентов появилась возможность заниматься в обновленных кабинетах, мастерских и лабораториях. Уже на стадии обучения ребята могут определиться с будущим местом работы, получить знания и навыки, гарантирующие, что по окончании колледжа им не придется переучиваться: теорию в рамках программы преподают, основываясь на реальных технологических процессах", — отметила заместитель директора Тольяттинского машиностроительного колледжа Ирина Назайкинская.

Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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