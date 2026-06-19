Стипендия для будущих металлургов Самары: итоги конкурса

30 студентов и 15 научных сотрудников из Самарского политеха, Самарского университета им. Королева и Самарского металлургического колледжа получат стипендии в размере 180 и 120 тыс. рублей соответственно.

Благотворительный фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова подвел итоги регионального конкурса, направленного на поддержку молодых талантов в металлургии и машиностроении.

Стипендиальная программа "Эмпатии" — продолжение традиций Самарского металлургического завода по повышению престижа технического образования и развитию научно-технического потенциала региона. Впервые конкурс прошел в прошлом году. Соорганизаторами проекта выступили Министерство науки и высшего образования и Министерство образования Самарской области.

Основатель фонда Михаил Шелков подчеркивает: "Стипендия закрывает один из важных вопросов: как сделать так, чтобы больше молодых людей шли работать на завод. Нужно привлекать специалистов от 18 до 30 лет, при этом не ущемляя более опытных коллег и не создавая несправедливый разрыв в зарплатах".

В 2026-м заявки на участие вновь принимали от студентов и научных сотрудников, кто учится и работает на связанных с металлургией и машиностроением направлениях. Победителей эксперты выбрали по академическим, профессиональным и научным достижениям. Среди них оказались и четверо студентов, которые уже работают на Самарском металлургическом заводе. Список всех 45 победителей конкурса — в приложении.

Общий призовой фонд превысил 7 млн рублей. Свои призовые победители начнут получать в сентябре: научные сотрудники единоразово получат по 120 тысяч рублей, студенты — по 180 тысяч рублей (двумя выплатами по 90 тысяч).

"Сегодня инженерное образование — это фундамент технологического лидерства. И здесь особенно ценно, когда бизнес проявляет настоящую эмпатию не на словах, а на деле: фонд "Эмпатия" второй год подряд не просто финансирует подготовку специалистов, а помогает молодым исследователям буквально "прожить" профессию, почувствовать металлургию и машиностроение изнутри и стать частью команды Самарского металлургического завода. Убежден, именно такая глубокая сопричастность приближает нас к промышленному суверенитету", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

"В Самарской области востребованы кадры для инженерно-технических направлений, и очень важно поддерживать тех, кто выбрал работу в сфере машиностроения и металлургии, а также тех, кто готовит настоящих профессионалов для предприятий региона. Программа, которая появилась в Самарской области в прошлом году благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом "Эмпатия", поможет поддержать как студентов, обучающихся по инженерным специальностям, так и их наставников. Поздравляю победителей конкурса на присуждение стипендий, желаю профессиональных и личных успехов", — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

"Для Самарского металлургического завода подготовка инженерных кадров всегда была стратегической задачей, и поддержку этого направления продолжил благотворительный фонд "Эмпатия" нашего акционера Михаила Шелкова. Сегодня мы поздравляем победителей и их наставников: ваш талант и упорство — лучшее доказательство того, что инженерная мысль по-прежнему двигает прогресс и решает самые сложные задачи. Профессия технического специалиста держится на творчестве, точном расчете и стремлении созидать — именно такие люди создают технологии будущего и развивают отечественную промышленность. Уверен, союз теории, практики и новых технологий выведет вашу подготовку на новый уровень, и надеюсь, что вскоре многие из вас пополнят команду нашего завода. С заслуженной победой!" — отметил генеральный директор АО "Самарский металлургический завод" Сергей Бурцев.

Награждение 18 июня прошло в необычном формате: трое победителей рассказали о своих достижениях и идеях в формате научных "боев" (Science Slam). Суть формата в том, чтобы ученые представили собственные научные разработки увлекательно и с юмором, а зрители "проголосовали" за них аплодисментами и овациями. Подготовить захватывающие выступления победителям помог начальник управления подготовки научных кадров Самарского университета и организатор Science Slam в Самаре Александр Кузин.

Университет имени Королева выступил ключевым партнером мероприятия совместно с СМЗ. 19 июня для победителей прошел выезд на площадку завода. Участники увидели процесс производства вживую, пообщались с руководством и ведущими специалистами предприятия, посетили мастер-класс по наставничеству.