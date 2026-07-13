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Образование Общество

"Роснефть" подвела итоги образовательного проекта по изучению химии

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (входит в ПАО "НК "Роснефть") подвела итоги образовательного проекта, направленного на углубленное изучение химии, - его участниками стали более чем 500 школьников Самарской области. Ребята занимались на современном высокоточном оборудовании - ставили научно-практические эксперименты и вели настоящую исследовательскую работу, защищая собственные творческие проекты.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Как результат, педагоги отметили устойчивый рост интереса к химии: школьники стали чаще записываться на факультативы и самостоятельно учить предмет за рамками основной программы.

Проект стартовал в декабре 2025 года с конкурса учителей на разработку лучших программ дополнительного образования. Победили шесть авторских методик, призванные формировать у школьников интерес к углубленному изучению предмета и содействующие осознанному выбору будущей профессии.

"Роснефть" придерживается системного подхода к интеграции передовых образовательных технологий и методических материалов в учебный процесс. Поэтому лучшие практики были внедрены в ряде школ Самары и области.

Прикладные решения и инновационные разработки направлены на формирование у подростков навыков инженерного мышления, а также на расширение инструментария для практических и лабораторных занятий по химии.

Конкурс стал продолжением многолетней работы "Новокуйбышевской нефтехимической компании" по популяризации среди молодежи научной деятельности в области химии. Предприятие с 2015 года проводит в Новокуйбышевске фестиваль "Парк науки", его участниками стали более 5 тыс. школьников. Нефтехимики вовлекают детей в изучение естественных наук - организуют увлекательные практические эксперименты и мастер-классы, которые расширяют границы школьной программы. Поддерживая и развивая интерес молодежи к точным наукам, компания вносит вклад в будущее региона и закладывает фундамент для технологических прорывов страны.

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