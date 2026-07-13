Самарские пловцы-юниоры взяли еще четыре награды на первенстве Европы

Пловцы-юниоры из Самарской области завоевали еще четыре награды на первенстве Европы в Мюнхене, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Софья Ануфриева из Новокуйбышевска взяла еще две золотые медали: на дистанции 100 метров брассом (1.08.10) и в эстафете 4×100 метров (4.01.83).
Ранее спортсменка завоевала золото на дистанции 50 м брассом с результатом 30,88 секунды.Теперь в ее копилке уже три медали первенства.
В эстафете 4×200 метров вольным стилем мужская сборная России, в состав которой входит воспитанник тольяттинской СШОР №10 "Олимп" Савелий Вишняков, не просто взяла золото, а еще и установила новый юниорский рекорд Европы - 7.09,16.
Кроме того, в финальном заплыве комбинированной эстафеты 4×100 метров он взял еще и серебро первенства.
Софья Ануфриева тренируется у Александра Ильина, Савелий Вишняков - у Аллы Журавлевой, первый тренер - Екатерина Козлова.
"Дорогие спортсмены, тренеры, наставники, родители, болельщики - с победой!" - поздравил губернатор.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!