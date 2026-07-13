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Олимпийские Спорт

Самарские пловцы-юниоры взяли еще четыре награды на первенстве Европы

МЮНХЕН. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пловцы-юниоры из Самарской области завоевали еще четыре награды на первенстве Европы в Мюнхене, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Софья Ануфриева из Новокуйбышевска взяла еще две золотые медали: на дистанции 100 метров брассом (1.08.10) и в эстафете 4×100 метров (4.01.83). 

Ранее спортсменка завоевала золото на дистанции 50 м брассом с результатом 30,88 секунды.Теперь в ее копилке уже три медали первенства. 

В эстафете 4×200 метров вольным стилем мужская сборная России, в состав которой входит воспитанник тольяттинской СШОР №10 "Олимп" Савелий Вишняков, не просто взяла золото, а еще и установила новый юниорский рекорд Европы - 7.09,16. 

Кроме того, в финальном заплыве комбинированной эстафеты 4×100 метров он взял еще и серебро первенства. 

Софья Ануфриева тренируется у Александра Ильина, Савелий Вишняков - у Аллы Журавлевой, первый тренер - Екатерина Козлова.

"Дорогие спортсмены, тренеры, наставники, родители, болельщики - с победой!" - поздравил губернатор.

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