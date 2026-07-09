Софья Ануфриева стала победителем юниорского Первенства Европы по плаванию

В Мюнхене прошло юниорское Первенство Европы по плаванию.

Софья Ануфриева из Новокуйбышевска завоевала золотую медаль на дистанции 50 м брассом. Ее результат – 30,88 секунды.

"Поздравляю нашу землячку Софью Ануфриеву и ее тренера Алексея Ильина с блестящей победой", - написал в своем канале в Мах губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.