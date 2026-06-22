Диана Шнайдер проиграла на старте турнира в Бад-Хомбурге

Уроженка Жигулевска 16-я ракетка мира Диана Шнайдер в стартовом матче турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге уступила представительнице Дании Кларе Таусон, занимающей в мировом рейтинге 25-е место.

Встреча соперниц продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 4:6, 4:6, пишет championat.com.

По ходу матча Таусон подала навылет шесть раз, сделала пять двойных ошибок и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Шнайдер сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок, а также реализовала два брейк-пойнта из шести.