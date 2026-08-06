Кили двух новых пассажирских судов проекта "МПКС-L" заложили на самарском заводе "Нефтефлот"

В четверг, 6 августа, на производственной площадке ЗАО "Нефтефлот" состоялась торжественная церемония закладки килей двух современных пассажирских судов проекта "МПКС-L". Это событие дало официальный старт строительству судов, которые будут обслуживать местные и пригородные водные маршруты Самары и Самарской области.
Новые теплоходы предназначены для повышения комфорта и безопасности пассажирских перевозок на Волге. Разработчиком проекта выступила отечественная группа компаний "Р-Флот". Каждое рассчитано на перевозку 240 пассажиров. Габаритные размеры - длина почти 30 метров, ширина - около восьми метров. Проект станет важной частью комплексной программы по обновлению речного пассажирского флота региона.
Заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов рассказал: "Для нашего региона это не просто пополнение флота, а важнейший шаг в обновлении пассажирской навигации на Волге. Строительство судов в Самаре и для Самары - предмет нашей особой гордости. Сегодняшняя закладка килей доказывает, что самарское судостроение переживает уверенный подъем, а новые суда сделают поездки жителей и гостей губернии максимально комфортными и безопасными".
Высокий темп работы ЗАО "Нефтефлот" обеспечивает системное техническое перевооружение. Предприятие является участником федерального проекта "Производительность труда" (входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"), а также в свое время эффективно задействовало льготный заем Фонда развития промышленности Самарской области для расширения производственной базы.
Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил: "Успехи завода "Нефтефлот" - это результат планомерной модернизации. Предприятие активно использует инструменты государственной поддержки: внедрение бережливых технологий в рамках нацпроекта и привлечение льготных средств областного Фонда развития промышленности позволили заводу нарастить компетенции и сегодня успешно выполнять сложнейшие заказы для транспортного комплекса страны".
Генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Вадим Голованов прокомментировал: "При строительстве судов этой серии мы неукоснительно соблюдаем самые строгие нормативные требования, предъявляемые к пассажирскому флоту. Суда будут построены в полном соответствии со стандартами безопасности, экологичности и комфорта для пассажиров и экипажа".
Масштабное развитие отрасли требует постоянного притока молодых специалистов. В Самарской области выстроена эффективная цепочка взаимодействия верфи с ведущими вузами региона.
Ректор Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Дмитрий Быков проинформировал: "Мы начинали с введения отдельных профильных модулей в наши образовательные программы по механике, и сегодня наши выпускники уже успешно работают на "Нефтефлоте". С сентября при поддержке завода открывается судомодельный клуб, также мы подготовили документы на лицензирование новой самостоятельной специальности - "Судостроение". Все эти инициативы мы реализуем совместно с предприятием, чтобы у самарской молодежи была возможность получать престижную и востребованную профессию корабела".
Самарская область прочно удерживает статус одного из лидеров по производству и ремонту малых и средних судов в России. В регионе продолжается системная работа по развитию судостроения, включающая обновление инфраструктуры, государственную поддержку заводов и подготовку новых инженерных кадров.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.