Кили двух новых пассажирских судов проекта "МПКС-L" заложили на самарском заводе "Нефтефлот"

В четверг, 6 августа, на производственной площадке ЗАО "Нефтефлот" состоялась торжественная церемония закладки килей двух современных пассажирских судов проекта "МПКС-L". Это событие дало официальный старт строительству судов, которые будут обслуживать местные и пригородные водные маршруты Самары и Самарской области.

Новые теплоходы предназначены для повышения комфорта и безопасности пассажирских перевозок на Волге. Разработчиком проекта выступила отечественная группа компаний "Р-Флот". Каждое рассчитано на перевозку 240 пассажиров. Габаритные размеры - длина почти 30 метров, ширина - около восьми метров. Проект станет важной частью комплексной программы по обновлению речного пассажирского флота региона.

Фото: министерство промышленности СО

Заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов рассказал: "Для нашего региона это не просто пополнение флота, а важнейший шаг в обновлении пассажирской навигации на Волге. Строительство судов в Самаре и для Самары - предмет нашей особой гордости. Сегодняшняя закладка килей доказывает, что самарское судостроение переживает уверенный подъем, а новые суда сделают поездки жителей и гостей губернии максимально комфортными и безопасными".

Высокий темп работы ЗАО "Нефтефлот" обеспечивает системное техническое перевооружение. Предприятие является участником федерального проекта "Производительность труда" (входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"), а также в свое время эффективно задействовало льготный заем Фонда развития промышленности Самарской области для расширения производственной базы.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил: "Успехи завода "Нефтефлот" - это результат планомерной модернизации. Предприятие активно использует инструменты государственной поддержки: внедрение бережливых технологий в рамках нацпроекта и привлечение льготных средств областного Фонда развития промышленности позволили заводу нарастить компетенции и сегодня успешно выполнять сложнейшие заказы для транспортного комплекса страны".

Генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Вадим Голованов прокомментировал: "При строительстве судов этой серии мы неукоснительно соблюдаем самые строгие нормативные требования, предъявляемые к пассажирскому флоту. Суда будут построены в полном соответствии со стандартами безопасности, экологичности и комфорта для пассажиров и экипажа".

Масштабное развитие отрасли требует постоянного притока молодых специалистов. В Самарской области выстроена эффективная цепочка взаимодействия верфи с ведущими вузами региона.

Ректор Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Дмитрий Быков проинформировал: "Мы начинали с введения отдельных профильных модулей в наши образовательные программы по механике, и сегодня наши выпускники уже успешно работают на "Нефтефлоте". С сентября при поддержке завода открывается судомодельный клуб, также мы подготовили документы на лицензирование новой самостоятельной специальности - "Судостроение". Все эти инициативы мы реализуем совместно с предприятием, чтобы у самарской молодежи была возможность получать престижную и востребованную профессию корабела".

Самарская область прочно удерживает статус одного из лидеров по производству и ремонту малых и средних судов в России. В регионе продолжается системная работа по развитию судостроения, включающая обновление инфраструктуры, государственную поддержку заводов и подготовку новых инженерных кадров.