Авито: Самарская область в топе регионов по бронированию загородных домов для путешествий в августе

Каждый шестой житель России планирует отправиться в путешествие в следующем месяце, свидетельствуют данные Авито Рекламы. В то же время Авито Путешествия фиксируют, что в августе 2026 года спрос на загородные форматы размещения заметно вырос. Гостевые дома бронируют более чем в два раза чаще, базы отдыха — на 49% чаще, глэмпинги — на 19% чаще. При этом традиционные загородные дома и коттеджи по-прежнему остаются самым популярным вариантом: на них приходится 90% бронирований.

Жильё на август россияне выбирают заранее, а по сравнению с прошлым годом глубина бронирования выросла почти на две недели. Так, бронь на квартиры ставится в среднем за 66 дней до поездки, на загородные дома — за 67 дней.

Загородные дома чаще выбирают для поездок большими компаниями. В среднем в домах и коттеджах останавливаются шесть человек, включая двоих детей, и проводят четыре ночи.

Дольше всего отдыхают в таунхаусах — в среднем шесть дней. Такой формат выбирают семьи, которые хотят провести полноценный отпуск за городом. В глэмпингах остаются примерно на три дня — чаще ради нового опыта отдыха на природе.

Аренда загородного дома в среднем обходится в 10 100 рублей в сутки. Самым бюджетным вариантом остаётся дача — 6 400 рублей.

Чаще всего загородные дома бронируют в Московской и Ленинградской областях, Карелии, Дагестане и Самарской области. Самую заметную динамику показала Пензенская область, где спрос вырос на 44%. Это может быть связано с фестивалем народных промыслов, который проходит в регионе в конце лета. Также заметно выросло число бронирований в Орловской области (+29%), Красноярском крае (+24%), Амурской области (+23%) и Удмуртии (+21%).

Квартиры в августе чаще всего выбирают компании из трёх человек, включая одного ребёнка. Обычно на пять ночей. Средняя стоимость такого жилья составляет 5 300 рублей в сутки. Интересно, что студии сдают чуть дороже однокомнатных квартир — 4 700 и 4 600 рублей соответственно.

Чаще всего квартиры бронируют в Ленинградской и Московской областях, Калининградской области, Татарстане и Нижегородской области. Среди городов лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Владивосток.

Наиболее активно спрос на квартиры растёт в Якутии (+65%) и Забайкальском крае (+30%). Также увеличивается интерес к аренде в Республике Алтай, Еврейской АО и Приморском крае. Рост может быть связан с крупными событиями, которые привлекают туристов, в том числе фестивалем "Родник Алтая" на Телецком озере и фестивалем "Забайкалье — земля кочевников".

Исследование Авито Рекламы также показало, что интерес к путешествиям в последний месяц лета остается высоким: 35% респондентов из Приволжского федерального округа уже забронировали поездку или планируют сделать это в ближайшее время, еще 23% пока находятся в процессе выбора направления.

Жители ПФО при планировании отдыха в августе в первую очередь ориентируются на красивую природу (43% опрошенных), стоимость поездки (41%) и хорошую погоду (40%). Также среди значимых критериев — стоимость проживания (38%), возможность путешествовать всей семьей (25%), возможность купаться (23%) и удобная транспортная доступность (20%).

Исследование также показало, что 48% респондентов Приволжья, планирующих поездку в августе, в той или иной степени обращают внимание на онлайн-рекламу туристических направлений. Для 19% она является одним из главных факторов при выборе путешествия, 29% признаются, что реклама помогает заинтересоваться направлением, но окончательное решение они принимают по другим параметрам, а еще 27% лишь иногда обращают внимание на рекламные предложения.

Среди площадок, где пользователи чаще всего замечают релевантную рекламу путешествий, 30% респондентов отметили площадки электронной коммерции и сервисы бронирования.

"Выбор направления для путешествия начинается до момента активного поиска. Пользователи регулярно сталкиваются с предложениями о поездках в цифровой среде, и именно релевантная реклама помогает обратить внимание на нужные направления, варианты размещения или специальные предложения. При этом исследование показывает, что реклама чаще становится отправной точкой интереса, а окончательное решение путешественники принимают уже после сравнения стоимости, условий проживания и других важных для них факторов", — отмечает Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.