В Самаре выставили на продажу Управление сберкасс на ул. Куйбышева, 93

Здание Управления сберкасс на ул. Куйбышева, 93 в Самаре продается с торгов, сообщает Российский аукционный дом. Трехэтажный исторический особняк площадью 647 кв. м продается за 73,2 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 июня, торги планируется провести 26 июня. Шаг аукциона на повышение установлен в 3,66 млн рублей.

Здание на ул. Куйбышева известно также как "Дом Аржанова" и входит в список объектов культурного наследия регионального значения как "Управление сберкасс". В начале XX в. особняк был специально выстроен купцом Аржановым для Общества взаимного кредита и ссудо-сберегательных касс. Он был построен по проекту известного архитектора Зельмана Клейнермана в стиле позднего модерна с элементами романского стиля. В 1923 г. здесь открылась первая в Самаре советская губернская трудовая сберегательная касса № 28. В последние годы здесь размещались отделение Сбербанка и Музей истории сберегательного дела.

Судя по приложенным документам, здание находится в собственности Сбербанка, а землю под ним он арендует у города.

Интересно, что единым лотом с Домом Аржанова выставлены объекты в трех поселках области — Калиновка Сеергиевского района (22,3 кв. м), а также Прогресс (24,6 кв. м) и Масленниково (42,2 кв. м) Хворостянского района.