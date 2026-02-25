Рассрочка 0% на квартиры в ЖК "Ласточка": для него, для нее, для них

С 1 февраля 2026 года в проекте жилой комплекс "Ласточка" действует программа "Рассрочка 0% на 12 месяцев" — шанс приобрести квартиру без переплат. Программа приурочена к трём праздникам: 14 февраля, 23 февраля и 8 марта.

Эта программа создана для каждого: для неё — чтобы воплотить в реальность мечту об уютном доме; для него — чтобы сделать взвешенную инвестицию в будущее; для семей — чтобы обрести пространство для счастья и роста новых поколений.

Предложение действует до 31 марта 2026 года и распространяется на все квартиры в проекте: более 20 планировочных решений под разный ритм жизни и потребности.

Условия программы просты: в течение первых 11 месяцев вы вносите минимальный ежемесячный платёж в размере 50 000 рублей, а на 12‑й месяц производите окончательный расчет — оплачиваете остаток стоимости квартиры. Первоначальный взнос 30% от стоимости выбранного объекта. Главное преимущество — полное отсутствие переплаты: вы платите исключительно стоимость жилья, без скрытых процентов и комиссий.

Предложение действует на все типы квартир — от просторных квартир с одной спальней и большой кухней-гостиной до трехкомнатных вариантов с мастер-спальней и окном в ванной. Проектом предусмотрено множество важных решений: просторные лобби с зонами отдыха, подземный двухуровневый паркинг, колясочная, закрытый двор с зонами отдыха и игр по интересам, индивидуальные современные кладовые для хранения на каждом этаже и многое другое для удобства каждого.

Уточняйте подробности по телефону 8 (846) 275-25-25 или оставляйте заявку на сайте для консультации.