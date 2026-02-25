16+
Рассрочка 0% на квартиры в ЖК "Ласточка": для него, для нее, для них

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 1 февраля 2026 года в проекте жилой комплекс "Ласточка" действует программа "Рассрочка 0% на 12 месяцев" — шанс приобрести квартиру без переплат. Программа приурочена к трём праздникам: 14 февраля, 23 февраля и 8 марта.

Фото: предоставлено ООО "СЗ "Каскад Девелопмент"

Эта программа создана для каждого: для неё — чтобы воплотить в реальность мечту об уютном доме; для него — чтобы сделать взвешенную инвестицию в будущее; для семей — чтобы обрести пространство для счастья и роста новых поколений.

Предложение действует до 31 марта 2026 года и распространяется на все квартиры в проекте: более 20 планировочных решений под разный ритм жизни и потребности.

Условия программы просты: в течение первых 11 месяцев вы вносите минимальный ежемесячный платёж в размере 50 000 рублей, а на 12‑й месяц производите окончательный расчет — оплачиваете остаток стоимости квартиры. Первоначальный взнос 30% от стоимости выбранного объекта. Главное преимущество — полное отсутствие переплаты: вы платите исключительно стоимость жилья, без скрытых процентов и комиссий.

Предложение действует на все типы квартир — от просторных квартир с одной спальней и большой кухней-гостиной до трехкомнатных вариантов с мастер-спальней и окном в ванной. Проектом предусмотрено множество важных решений: просторные лобби с зонами отдыха, подземный двухуровневый паркинг, колясочная, закрытый двор с зонами отдыха и игр по интересам, индивидуальные современные кладовые для хранения на каждом этаже и многое другое для удобства каждого.

Уточняйте подробности по телефону 8 (846) 275-25-25 или оставляйте заявку на сайте для консультации.

Реклама

Застройщик ООО "СЗ "Каскад Девелопмент".

ИНН 6316285177

erid: 2VSb5wnCAZw

Рассрочка 0 процентов от Застройщика на 12 месяцев с даты заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры; выплата оставшейся суммы по графику: 11 месяцев по 50 000 рублей ежемесячно и остаток оплачивается не позднее 12-го месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на gklastochka.ru. Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Предложение для физических лиц до конца марта 2026 года. Не является публичной офертой.

