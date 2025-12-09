В Самаре обсудили стандарты качества жилья и развитие городской среды

В конце прошлой недели в Самаре состоялась профессиональная конференция "Можно Девелопмент". Федеральные и региональные эксперты в области архитектуры, урбанистики и недвижимости представили данные о состоянии рынка жилья в регионе и обсудили вопросы стандартизации качества новостроек.

Директор по развитию клиентского опыта bnMAP.pro Иван Вершинин представил статистику по самарскому рынку недвижимости. Количество предложений жилой недвижимости в Самарской области с начала года выросло на 6% и составило 10 112 лотов. При этом в Самаре экспозиция увеличилась на 13%, а в губернии сократилась на 17,5%.

Средняя цена квадратного метра достигла 142 тыс. рублей против 136,7 тыс. рублей в январе. Объем нераспроданного жилья остается стабильным на уровне около 62%. Средняя площадь приобретаемой квартиры сократилась с 54,8 кв. м до 50,6 кв. м. В Самаре сосредоточено 76% новостроек региона. Вершинин отметил хорошую инвестиционную привлекательность самарского рынка и адекватный баланс распроданности.

Основатель премии URBAN и системы сертификации новостроек URBAN GRADE Ольга Хасанова представила результаты опроса трех тысяч покупателей жилья. Около 86% респондентов выразили разочарование качеством новых квартир, отметив несоответствие заявленного класса жилья реальности.

"Застройщики используют различные маркетинговые уловки в рекламной кампании, придумывают свои классы жилья, но это не ведет к какому-то долгосрочному результату", — отметила эксперт. Хасанова представила систему сертификации с четкими критериями для четырех классов жилья: комфорт, бизнес, премиум и элит. Среди параметров — высота потолков, количество квартир на лестничной клетке, качество отделки общих помещений и обеспеченность парковочными местами.

Директор проектов КБ "Стрелка", кандидат архитектуры Анна Ленц рассказала о концепции "15-минутного города", актуальной для Самары. По данным исследований ДОМ.РФ и ВЦИОМ, 72% покупателей жилья в России состоят в браке, из них 60% воспитывают детей. Концепция предполагает доступность всех необходимых услуг и объектов в пределах 15-минутной пешей прогулки.

Ключевым элементом являются центры городской жизни — открытые пространства с высокой концентрацией объектов торговли, досуга и услуг. Благодаря таким центрам временные затраты горожан на ежедневные перемещения снижаются в два раза.

Гендиректор компании "Можно. Парковый" Петр Данилов подчеркнул важность смысловой составляющей девелоперских проектов. Участники конференции отметили, что сложившаяся на рынке ситуация дает возможность сосредоточиться на качестве и создавать объекты, интегрированные в городскую среду с соответствующей инфраструктурой и продуманной архитектурой.