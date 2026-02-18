16+
Строительство и недвижимость

Купили у мертвого: суд пересмотрит дело о продаже земли под застройку на Солнечной

18 ФЕВРАЛЯ.
Процесс о возвращении в собственность Самары участка на пересечении улицы Солнечной и 7-й просеки, против застройки которого протестовали жители, пойдет на новый круг. Шестой кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

Фото: Александра Ламзина

Спасли от застройки

Спорный участок находится рядом с ЖК "Боярский Двор". Его площадь составляет 11,7 тыс. кв. метров. 

Первый скандал разразился в 2021 году. Местные жители заявили, что на участке планируется возвести жилые высотки, и провели серию акций протеста, вывешивая на своих домах плакаты с призывами к президенту РФ Владимиру Путину о помощи. Основным аргументом активистов стало то, что застройка в микрорайоне и без того очень плотная, а социальной инфраструктуры не хватает.

Результатом этих волнений стали переговоры, которые муниципальные власти провели с владельцем участка (им является ООО "Скиф") и горожанами. В итоге чиновники инициировали смену зонирования участка на Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), чтобы не допустить появления новых домов. Представители "Скиф" пытались оспорить это в суде, но проиграли.

История получила продолжение в 2024 году. Региональная прокуратура подала иск в арбитраж против "Скифа" и мэрии Самары. Ведомство потребовало признать договор купли-продажи участка недействительным и вернуть его городу. Все, что построил "Скиф", по мнению представителей прокуратуры, необходимо пустить под снос.

Усмотрели аферу

Разбирательство в арбитраже было недолгим. Однако во время этого процесса стали известны подробности того, как "Скиф" получил площадку в собственность.

Оказалось, что участок был образован из двух. Один (площадью 11,3 тыс. кв. метров) находился в собственности города, а "Скиф" арендовал его в 2016 г. для строительства клуба многоцелевого назначения. Три здания площадью 177,2  кв. м, 8,5 кв. м и 4,4 кв. м были введены в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Впоследствии компания попросила мэрию предоставить участок в собственность за выкуп без проведения торгов. Власти отказали, но "Скиф" оспорил это в суде и выиграл. Во время процесса представители организации сообщали, что планируют использовать участок для эксплуатации расположенных на нем зданий, детской и спортивных площадок, беговой дорожки, озеленения территории на площади 5,3 тыс. кв. м и т.д.

Второй участок - площадью 408 кв. метров - принадлежал Марии Кистановой. Город предоставил ей данную территорию бесплатно как ветерану Великой Отечественной войны для ведения садоводства. Основанием тому послужило заявление пенсионерки от 1 ноября 2017 года. Распоряжение мэрии было издано 18 декабря 2017 года. А уже в 2018 г. женщина продала территорию "Скиф". Однако обстоятельства этой сделки, судя по заявлениям надзорного ведомства, были весьма странными.

Прокуратура выступила с уточнением исковых требований, попросив признать оба договора купли-продажи недействительными:

  • между мэрией и "Скифом" - на основании того, что общество не имело права получать земельный участок в собственность по нормам Градостроительного кодекса РФ;
  • между "Скифом" и Кистановой - на основании того, что на период заключения спорного договора ветеран уже умерла.

Арбитраж принял это уточнение, учитывая представленные доказательства. Согласно данным прокуратуры, в мае 2017 г. для оформления права собственности на участок Мария Кистанова сделала нотариальную доверенность на имя К.О.Сальникова и А.В.Василенко (директор ООО "Скиф"). Договор купли-продажи площадки стоимостью 600 тыс. руб. между компанией и пенсионеркой был заключен 10 января 2018 года. Но к тому моменту Мария Кистанова умерла. По данным органов ЗАГС, дата смерти - 3 ноября 2017 года. То есть ветеран скончалась до момента предоставления ей участка и его последующей продажи.

Учредителями ООО "Скиф" в равных долях выступают Андрей Крюков, Алексей Василенко, Сергей Наметкин и Вячеслав Карасев. Основной вид деятельности - подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Оспорить это у "Скифа" не получилось. К процессу в качестве соответчика привлекли сына пенсионерки Дмитрия Кистанова, так как он является ее наследником. Из-за того, что он не бизнесмен и коммерческой деятельностью не занимается, арбитраж решил, что дело должен рассматривать суд общей юрисдикции.

В феврале 2025 г. прокуратура подала иск в Промышленный районный суд. В апреле он вынес решение, частично удовлетворив требования надзорного ведомства. Суд признал сделки недействительными, а постройки "Скифа" - самовольными. Компания должна была их снести, а участок передать городу.

Кроме того, по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". 

Вмешался прокурор области

Однако "Скиф" подал в Самарский областной суд жалобу, итог рассмотрения которой удивил, учитывая обстоятельства. В ноябре 2025 г. апелляционная инстанция отменила решение первой и постановила отказать в удовлетворении иска прокуратуры. Причин оказалось несколько, в том числе чисто формальных. Почитайте подробности

Жалобу на это решение в Шестой кассационный суд подал уже прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. Итог ее рассмотрения стал известен в феврале. 

"Апелляционное определение отменено с направлением на новое рассмотрение. Основанием стало неправильное применение норм материального и процессуального права", - указано на сайте суда. 

