Купили у мертвого ветерана: суд обязал "Скиф" вернуть мэрии Самары участок на ул. Солнечной

Промышленный районный суд Самары удовлетворил иск региональной прокуратуры к городским властям, ООО "Скиф" и Дмитрию Кистанову. Причиной разбирательства стал участок на пересечении ул. Солнечной и 7-й просеки, против застройки которой протестовали жители.

Споры вокруг этой площадки не утихают уже несколько лет. Находится она рядом с ЖК "Боярский Двор". Площадь составляет более 11 тыс. кв. метров.

Вопрос освоения этой территории вынесли в публичную плоскость в 2021 году. Жители расположенных по соседству домов заявили, что на участке планируют возвести жилые высотки. Это их совершенно не устраивало, так как застройка в микрорайоне и без того очень плотная, а социальной инфраструктуры не хватает.

Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, горожане провели несколько акций протеста, в том числе развешивали на своих домах плакаты с призывами к президенту РФ Владимиру Путину о помощи. Это дало эффект. После переговоров с владельцем участка, которым как раз является "Скиф", и горожанами муниципальные власти инициировали смену зонирования участка на Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), чтобы не допустить появления новых домов. Представители "Скиф" пытались оспорить это в суде, но проиграли.

Региональная прокуратура решила пойти дальше и летом 2024 г. подала иск в арбитраж против "Скифа" и мэрии Самары. Ведомство потребовало признать договор купли-продажи участка недействительным и вернуть его городу. Всё, что построил "Скиф", по мнению представителей прокуратуры, необходимо пустить под снос.

Разбирательство в арбитраже было недолгим. Однако во время этого процесса стали известны подробности того, как "Скиф" получил площадку в собственность.

Оказалось, что участок был образован из двух. Один находился в собственности города, а "Скиф" арендовал его в 2016 г. для строительства клуба многоцелевого назначения. Три здания площадью 177,2 кв. м, 8,5 кв. м и 4,4 кв. м были введены в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Впоследствии компания попросила мэрию предоставить участок в собственность за выкуп без проведения торгов. Власти отказали, но "Скиф" оспорил это в суде и выиграл. Во время процесса представители организации сообщали, что планируют использовать участок для эксплуатации расположенных на нем зданий, детской и спортивных площадок, беговой дорожки, озеленения территории на площади 5,3 тыс. кв. м и т. д.

Второй участок — площадью 408 кв. метров — принадлежал Марии Кистановой. Город предоставил ей эту площадку бесплатно как ветерану Великой Отечественной войны для ведения садоводства. Основанием для этого стало заявление пенсионерки от 1 ноября 2017 года. Распоряжение мэрии было издано 18 декабря 2017 года. А уже в 2018 г. женщина продала территорию "Скиф". Но обстоятельства этой сделки, судя по заявлениям надзорного ведомства, были весьма странными.

Прокуратура выступила с уточнением исковых требований, попросив признать недействительными оба договора купли-продажи:

между мэрией и "Скифом" — на основании того, что общество не имело право получать земельный участок в собственность по нормам Градостроительного кодекса РФ;

между "Скифом" и Кистановой — на основании того, что ветеран на период заключения спорного договора уже умерла.

Арбитраж принял это уточнение, учитывая представленные доказательства. Согласно данным прокуратуры, в мае 2017 г. для оформления права собственности на участок Мария Кистанова сделала нотариальную доверенность на имя Сальникова К.О. и Василенко А.В. (директор ООО "Скиф"). Договор купли-продажи площадки стоимостью 600 тыс. руб. между компанией и пенсионеркой был заключен 10 января 2018 года. Но к тому моменту Мария Кистанова умерла. По данным органов ЗАГС, дата смерти — 3 ноября 2017 года. То есть ветеран скончалась до момента предоставления ей участка и его последующей продажи.

Представители "Скиф" пытались оспорить уточнение иска. Но апелляционная инстанция им отказала, указав на следующее:

"Действие доверенности прекращается вследствие смерти гражданина. Вместе с тем, выкуп ООО "Скиф" земельного участка у скончавшейся Кистановой М.А. в частную собственность, сопряженный с использованием недостоверных документов, безусловно свидетельствует о явном антисоциальном характере поведения ответчика. В связи с тем, что недействительные сделки недействительны с момента их совершения и не влекут юридических последствий, они не порождают прав ответчика на землю. Отмеченные действия ООО "Скиф" не отвечают правилам сложившегося делового оборота (ст. 5 ГК РФ) и в силу ч.4 ст. 1 ГКРФ оцениваются законодателем как незаконные, так как никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения".

К процессу в качестве соответчика привлекли сына пенсионерки Дмитрия Кистанова, так как он является ее наследником. Из-за того, что он не бизнесмен и коммерческой деятельностью не занимается, арбитраж принял решение, что дело должен рассматривать суд общей юрисдикции.

В феврале 2025 г. прокуратура подала иск в Промышленный районный суд. 7 апреля он вынес решение, частично удовлетворив требования надзорного ведомства. Подробности пока не опубликованы. Однако по информации депутата Госдумы Владимира Плякина, суд признал сделки недействительными, а постройки "Скифа" — самовольными. Компания должна их снести и передать участок городу в течение 30 дней. За каждый день просрочки предусмотрена неустойка в 50 тыс. рублей.

Впрочем, у представителей "Скифа" еще есть возможность оспорить решение суда.