Купили у мертвого ветерана: суд обязал "Скиф" вернуть мэрии Самары участок на ул. Солнечной

Промышленный районный суд Самары удовлетворил иск региональной прокуратуры к городским властям, ООО "Скиф" и Дмитрию Кистанову. Причиной разбирательства стал участок на пересечении ул. Солнечной и 7-й просеки, против застройки которой протестовали жители.
Споры вокруг этой площадки не утихают уже несколько лет. Находится она рядом с ЖК "Боярский Двор". Площадь составляет более 11 тыс. кв. метров.
Вопрос освоения этой территории вынесли в публичную плоскость в 2021 году. Жители расположенных по соседству домов заявили, что на участке планируют возвести жилые высотки. Это их совершенно не устраивало, так как застройка в микрорайоне и без того очень плотная, а социальной инфраструктуры не хватает.
Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, горожане провели несколько акций протеста, в том числе развешивали на своих домах плакаты с призывами к президенту РФ Владимиру Путину о помощи. Это дало эффект. После переговоров с владельцем участка, которым как раз является "Скиф", и горожанами муниципальные власти инициировали смену зонирования участка на Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), чтобы не допустить появления новых домов. Представители "Скиф" пытались оспорить это в суде, но проиграли.
Региональная прокуратура решила пойти дальше и летом 2024 г. подала иск в арбитраж против "Скифа" и мэрии Самары. Ведомство потребовало признать договор купли-продажи участка недействительным и вернуть его городу. Всё, что построил "Скиф", по мнению представителей прокуратуры, необходимо пустить под снос.
Разбирательство в арбитраже было недолгим. Однако во время этого процесса стали известны подробности того, как "Скиф" получил площадку в собственность.
Оказалось, что участок был образован из двух. Один находился в собственности города, а "Скиф" арендовал его в 2016 г. для строительства клуба многоцелевого назначения. Три здания площадью 177,2 кв. м, 8,5 кв. м и 4,4 кв. м были введены в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Впоследствии компания попросила мэрию предоставить участок в собственность за выкуп без проведения торгов. Власти отказали, но "Скиф" оспорил это в суде и выиграл. Во время процесса представители организации сообщали, что планируют использовать участок для эксплуатации расположенных на нем зданий, детской и спортивных площадок, беговой дорожки, озеленения территории на площади 5,3 тыс. кв. м и т. д.
Второй участок — площадью 408 кв. метров — принадлежал Марии Кистановой. Город предоставил ей эту площадку бесплатно как ветерану Великой Отечественной войны для ведения садоводства. Основанием для этого стало заявление пенсионерки от 1 ноября 2017 года. Распоряжение мэрии было издано 18 декабря 2017 года. А уже в 2018 г. женщина продала территорию "Скиф". Но обстоятельства этой сделки, судя по заявлениям надзорного ведомства, были весьма странными.
Прокуратура выступила с уточнением исковых требований, попросив признать недействительными оба договора купли-продажи:
- между мэрией и "Скифом" — на основании того, что общество не имело право получать земельный участок в собственность по нормам Градостроительного кодекса РФ;
- между "Скифом" и Кистановой — на основании того, что ветеран на период заключения спорного договора уже умерла.
Арбитраж принял это уточнение, учитывая представленные доказательства. Согласно данным прокуратуры, в мае 2017 г. для оформления права собственности на участок Мария Кистанова сделала нотариальную доверенность на имя Сальникова К.О. и Василенко А.В. (директор ООО "Скиф"). Договор купли-продажи площадки стоимостью 600 тыс. руб. между компанией и пенсионеркой был заключен 10 января 2018 года. Но к тому моменту Мария Кистанова умерла. По данным органов ЗАГС, дата смерти — 3 ноября 2017 года. То есть ветеран скончалась до момента предоставления ей участка и его последующей продажи.
Представители "Скиф" пытались оспорить уточнение иска. Но апелляционная инстанция им отказала, указав на следующее:
"Действие доверенности прекращается вследствие смерти гражданина. Вместе с тем, выкуп ООО "Скиф" земельного участка у скончавшейся Кистановой М.А. в частную собственность, сопряженный с использованием недостоверных документов, безусловно свидетельствует о явном антисоциальном характере поведения ответчика. В связи с тем, что недействительные сделки недействительны с момента их совершения и не влекут юридических последствий, они не порождают прав ответчика на землю. Отмеченные действия ООО "Скиф" не отвечают правилам сложившегося делового оборота (ст. 5 ГК РФ) и в силу ч.4 ст. 1 ГКРФ оцениваются законодателем как незаконные, так как никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения".
К процессу в качестве соответчика привлекли сына пенсионерки Дмитрия Кистанова, так как он является ее наследником. Из-за того, что он не бизнесмен и коммерческой деятельностью не занимается, арбитраж принял решение, что дело должен рассматривать суд общей юрисдикции.
В феврале 2025 г. прокуратура подала иск в Промышленный районный суд. 7 апреля он вынес решение, частично удовлетворив требования надзорного ведомства. Подробности пока не опубликованы. Однако по информации депутата Госдумы Владимира Плякина, суд признал сделки недействительными, а постройки "Скифа" — самовольными. Компания должна их снести и передать участок городу в течение 30 дней. За каждый день просрочки предусмотрена неустойка в 50 тыс. рублей.
Впрочем, у представителей "Скифа" еще есть возможность оспорить решение суда.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?