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Строительство Строительство и недвижимость

Расширение высотной застройки в Зубчаниновке вновь оказалось под вопросом

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по внесению изменений в правила землепользования и застройки города. Одно из них инициировало ООО "Донстрой", принадлежащее известному девелоперу Анатолию Давидюку.

Компания попросила изменить зонирование участка площадью 13 тыс. кв. м в поселке Зубчаниновка, на пересечении ул. Металлургической и Магистральной, с ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны — до 300 м) на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Посмотрите карту.

Это вторая попытка девелопера добиться смены зонирования площадки. В прошлый раз мэрия отказала, объяснив это тем, что земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне промышленных объектов, производств и сооружений.

В рамках общественных обсуждений поступило довольно много отзывов. Причем 448 из них — положительные. Правда, депстрой указал в заключении, что их "нецелесообразно учитывать ввиду отсутствия идентификации".

Отрицательных отзывов было два. Вот они:

"Против. В городе достаточно других, более безопасных мест для застройки и проживания людей".

"Против застройки. Очередная высотка, машины во дворе и вдоль дорог, дышать уже нечем нам и нашим детям, лучше построить садик или сквер".

Однако, по мнению организатора общественных обсуждений, и их нецелесообразно учитывать, так как те, кто их отправил, не проживают в районе застройки.

Это заключение рассмотрит профильная комиссии при главе города, а также министерство градостроительной политики Самарской области. За этим ведомством и будет окончательное решение по проекту.

На Магистральной Анатолий Давидюк собирается произвести масштабную застройку. Изначально он выносил на общественные обсуждения проект застройки двух участков площадью 54,6 тыс. и 28,9 тыс. кв. м. Там планируется возведение пяти многоэтажных домов, двух детских садов и школы, ФОКа и двух паркингов на 300 мест каждый.

При этом компания просила согласовать организацию меньшего количества парковок, чем положено, - 0,5 места на одну квартиру. Мэрия изначально дала добро. Но прокуратура добилась отмены этого решения. Осенью вопрос выносили на новое обсуждение. На этот раз застройщик получил отказ от властей.

За счет смены зонирования участка на ул. Металлургической девелопер получит возможность расширить площадь жилой застройки. 

На счету компаний Анатолия Давидюка - строительство ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также застройщик займется комплексным развитием территории у парка Металлургов.

 

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