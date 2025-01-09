Мэр заблокировал несколько крупных строек в Самаре

Глава Самары Иван Носков отказал нескольким компаниям в согласовании видов использования земельных участков и отклонений от предельных параметров разрешенного строительства. Это затормозит реализацию проектов бизнесменов.
В частности, мэр отказал ООО "Специализированный застройщик "Ренессанс" в использовании земельного участка в границах улиц Ново-Садовой, Гастелло, Академика Павлова, Шестой Радиальной под хранение автотранспорта. Компания планировала там строительство многоуровневой парковки. Но в городской администрации сочли, что "для дальнейшего развития этой территории хранение автотранспорта нецелесообразно".
Также "нет" от градоначальника получило ООО "Сокол-2" Анатолия Давидюка. Компания повторно добивалась согласования высотной жилой застройки на ул. Магистральной в Зубчаниновке с сокращенным количеством парковок: 0,55-0,69 места на одну квартиру. На этот раз мэрия отказала, сославшись на то, что предыдущее положительное решение суд признал незаконным, и сокращение числа парковок приведет к нарушению прав граждан. Среди причин было названо и отсутствие обоснований со стороны застройщика, что характеристики земельного участка не позволяют возвести многоквартирный дом с соблюдением установленных параметров. А ведь именно это нужно для получения права на запрашиваемые отклонения.
По аналогичным обоснованиям мэр отказался согласовывать строительство многоэтажного ЖК с 0,5 парковки на квартиру в Парковом переулке. Застройщик — ООО "Парковый". По этой площадке у городской администрации также был суд с прокуратурой.
ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" не удалось добиться согласования строительства высотного ЖК в 11-м квартале поселка Мехзавод — на участке, расположенном вдоль Московского шоссе. Причиной стало "отсутствие объектов социальной инфраструктуры для обслуживания планируемой жилой застройки". Об этом заявляли и жители на общественных обсуждениях. Но также звучали предупреждения о возможности раскрытия военных тайн — читайте подробности.
Отсутствие в проекте объектов социальной инфраструктуры стало основанием и для отказа ООО "Специализированный застройщик "Стрелка" в согласовании строительства высотного ЖК на ул. Шоссейной. А вот по заявке ООО СМПФ "Элри" была озвучена более глобальная причина. Компания просила согласовать использование под высотную жилую застройку участка около гипермаркета "Лента" на ул. Физкультурной. Но Иван Носков отказал, сославшись на отсутствие концепции комплексного развития территории.
Судя по всему, теперь компаниям придется корректировать свои проекты. Однако согласование будет проходить уже на уровне областных властей. Из-за градостроительной реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, у мэрии забрали большую часть полномочий.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.