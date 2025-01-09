Мэр заблокировал несколько крупных строек в Самаре

Глава Самары Иван Носков отказал нескольким компаниям в согласовании видов использования земельных участков и отклонений от предельных параметров разрешенного строительства. Это затормозит реализацию проектов бизнесменов.

В частности, мэр отказал ООО "Специализированный застройщик "Ренессанс" в использовании земельного участка в границах улиц Ново-Садовой, Гастелло, Академика Павлова, Шестой Радиальной под хранение автотранспорта. Компания планировала там строительство многоуровневой парковки. Но в городской администрации сочли, что "для дальнейшего развития этой территории хранение автотранспорта нецелесообразно".

Также "нет" от градоначальника получило ООО "Сокол-2" Анатолия Давидюка. Компания повторно добивалась согласования высотной жилой застройки на ул. Магистральной в Зубчаниновке с сокращенным количеством парковок: 0,55-0,69 места на одну квартиру. На этот раз мэрия отказала, сославшись на то, что предыдущее положительное решение суд признал незаконным, и сокращение числа парковок приведет к нарушению прав граждан. Среди причин было названо и отсутствие обоснований со стороны застройщика, что характеристики земельного участка не позволяют возвести многоквартирный дом с соблюдением установленных параметров. А ведь именно это нужно для получения права на запрашиваемые отклонения.

По аналогичным обоснованиям мэр отказался согласовывать строительство многоэтажного ЖК с 0,5 парковки на квартиру в Парковом переулке. Застройщик — ООО "Парковый". По этой площадке у городской администрации также был суд с прокуратурой.

ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" не удалось добиться согласования строительства высотного ЖК в 11-м квартале поселка Мехзавод — на участке, расположенном вдоль Московского шоссе. Причиной стало "отсутствие объектов социальной инфраструктуры для обслуживания планируемой жилой застройки". Об этом заявляли и жители на общественных обсуждениях. Но также звучали предупреждения о возможности раскрытия военных тайн — читайте подробности.

Отсутствие в проекте объектов социальной инфраструктуры стало основанием и для отказа ООО "Специализированный застройщик "Стрелка" в согласовании строительства высотного ЖК на ул. Шоссейной. А вот по заявке ООО СМПФ "Элри" была озвучена более глобальная причина. Компания просила согласовать использование под высотную жилую застройку участка около гипермаркета "Лента" на ул. Физкультурной. Но Иван Носков отказал, сославшись на отсутствие концепции комплексного развития территории.

Судя по всему, теперь компаниям придется корректировать свои проекты. Однако согласование будет проходить уже на уровне областных властей. Из-за градостроительной реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, у мэрии забрали большую часть полномочий.