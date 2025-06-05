"Жители будут довольны": самарцы поддержали строительство высоток на парковке "Парк Хауса"

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений проекта застройки части парковки торгового центра "Парк Хаус". Выглядят они неоднозначными, хоть положительных отзывов оказалось больше, чем отрицательных.

Инициировать стройку уже несколько лет пытается владелец ТЦ — ООО "ФизРазвитие", подконтрольное Сергею и Владимиру Плотниковым. В 2022 г. компания просила согласовать возведение ЖК в две секции по 15 и 17 этажей на участке площадью 16,5 тыс. кв. м. Но мэрия отказала на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, а также в связи с тем, что земля расположена в санитарно-защитной зоне Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В 2024 г. "ФизРазвитие" вновь подняло вопрос на общественных обсуждениях. Однако площадь участка застройки уменьшили до 5100 кв. метров. Находится он на пересечении ул. XXII Партсъезда и ул. Фадеева.

Компания просила согласовать возведение многоэтажных жилых домов с процентом застройки 80%. И хоть в рамках общественных обсуждений поступило больше положительных отзывов, чем отрицательных, мэрия так и не согласовала проект. Его противники указывали на то, что ЖК спровоцирует транспортный коллапс, а также увеличит нагрузку на коммунальную и социальную инфраструктуру.

На новые общественные обсуждения "ФизРазвитие" вышло с тем же запросом. Компания попросила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов. Вероятно, она решили испытать еще один шанс, учитывая открытие новой дороги поблизости — участка ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до Ново-Садовой.

Фото: nspd.gov.ru

В рамках общественных обсуждений положительных отзывов вновь поступило больше, чем отрицательных: 30 против четырех. Вот некоторые их них:

"Я "ЗА". Пусть у нас появляются новые ЖК, пусть они украшают блик города, а у людей появляется больше выбора жилья. Рядом парк, место шикарное";

"Против застройки территории парковки у ТЦ "Парк Хаус" жилым комплексом. При общей нехватке парковочного пространства оно будет ещё уменьшено. Это противоречит здравому смыслу. В пиковые дни машинами посетителей ТЦ "Парк Хаус" заставлены ближайшие дворы жилых домов. Если построить ЖК на территории текущей парковки, то к машинам посетителей ТЦ добавятся ещё и машины жильцов нового дома (доля выкупаемых подземных паркингом крайне мала). Это приведет катастрофе в виде заставленных машинами газонов и детских площадок. В Самаре за последние годы не организована ни одна новая парковка (если не считать прилегающие к новым домам придомовые стоянки). При этом продолжают уничтожаться (застраиваться жилыми домами) существующие парковки. Это натуральное вредительство! Сколько можно проводить слушаний по одному и тому же объекту?";

"За строительство жилого дома в данном районе города, так как здесь уже есть вся необходимая для этого инфраструктура: дет. сады, поликлиники, школа, общественный транспорт, парк, ТЦ, парковка, географический центр города";

"Качественный проект. Хорошее место для строительства — никого не надо отселять, сносить и т. д. Хорошо развитый район. При этом сам участок сейчас пребывает в запустении — надо осваивать и приводить в порядок";

"Отличная идея. Рядом парк и торговый центр. Жители дома будут очень довольны".

Как в итоге власти интерпретируют эти отзывы, пока непонятно. Вот какое заключение дал организатор общественных обсуждений — депстрой:

"Мнения участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся слушания, не поступали. Учесть мнения иных участников общественных обсуждений, которые содержат замечания и предложения: положительные (Александрова О.О., Тулупов С. В., Имуков А.Л., Гребнева В.Н., Кабанова О.В., Сорокина Е.В., Арутюнян К.С., Трофимов О.Е., Тимашева Т.В.), отрицательные (Баранов А.А.)".