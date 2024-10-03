У парка Гагарина в Самаре вновь хотят построить высотки

Мэрия Самары проведет общественные слушания по участку площадью 5100 кв. м на пересечении улиц 22 Партсъезда и Фадеева. Здесь на месте парковки ТЦ "Парк Хаус" могут появиться жилые высотки.
Заявитель, данные которого пока не приводятся, хочет сменить условно разрешенный вид использования земельного участка с "Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)" на "многоэтажная жилая застройка (жилая застройка)".
Общественные обсуждения будут проводиться с 3 по 24 октября.
Напомним, в 2022 г. появлялась информация о планах строительства на парковке ТЦ "Парк Хаус" жилого комплекса в две секции по 15 и 17 этажей. Проект продвигало ООО "ФизРазвитие", владеющее торговым центром. Тогда площадь участка под стройку указывалась в 16,5 тыс. кв. м.
Местные жители выступили против застройки. По результатам общественных слушаний компания получила от мэрии отказ.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.